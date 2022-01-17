Украинских водителей обяжут менять шины по сезону: нарушителям грозит штраф

Смена резины в Украине вскоре станет обязательной. Также водителей обяжут всегда ездить с включенными фарами.

В Украине водители будут обязаны менять резину на зиму. Соответствующие изменения в ПДД уже готовит Кабинет Министров. Об этом сообщает юридическая компания Миллер на своей странице в Facebook.

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[ + – ] Штраф за резину не по сезону - 340 гривен Фото: autoua.net

В частности, ПДД Украины планируют дополнить такими пунктами:

зимние шины обозначены маркировками на боковине M+S, M.S, M&S, MS, DP и могут использоваться только зимой;

летние шины могут не иметь маркировок на боковине и зимой их использовать запрещено;

всесезонные шины должны иметь маркировку на боковине All Seasons и могут использоваться весь год.

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Водителям запретят ездить зимой на летней резине (сейчас в правилах это не прописано). Нарушителям грозит штраф в 20 необлагаемых налогом минимумов (340 гривен).

Также предлагается обязать водителей ездить повсеместно и круглогодично с включенными ходовыми огнями или ближним светом фар — как в странах ЕС. Напомним, сейчас водители обязаны включать фары днем за городом и только в осенне-зимний период

Ранее Фокус сообщал, что в Украине планируют вернуть штрафные баллы за нарушения ПДД. Начислять их будут по-новому.