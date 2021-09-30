Полиция напомнила о важных изменениях в ПДД Украины с 1 октября

С 1 октября по 1 мая в Украине действует "зимняя" редакция ПДД. А это значит, что вне населенных пунктов нужно включать ближний свет фар.

Водители на территории Украины с 1 октября должны включать ближний свет фар или ходовые огни за городом. Об этом автомобилистам решили напомнить в Патрульной полиции Украины.

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Как известно, пункт 9.8 Правил дорожного движения Украины предписывает: "… с 1 октября по 1 мая на всех механических транспортных средствах вне населенных пунктов должны быть включены дневные ходовые огни, а в случае их отсутствия в конструкции транспортного средства – ближний свет фар. В условиях недостаточной видимости на механических транспортных средствах можно включить дальний свет фар или дополнительно противотуманные фары при условии, что это не будет ослеплять других водителей".

[ + – ] Альтернатива ближнему свету - дневные ходовые огни Фото: Audi

Положение является обязательным в осенне-зимний период, но только за пределами населенных пунктов. Включенные ходовые огни или ближний свет фар делают транспортное средство более заметным в условиях плохой видимости — в туман дождь или снегопад. К тому же, осенью и зимой световой день короче.

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В полиции напоминают, что за невыполнение п. 9.8 ПДД Украины предусмотрена санкция: штраф за не включенный ближний свет составляет от 425 до 510 гривен.

Ранее Фокус сообщал, что Кабинет Министров одобрил серьезные изменения в ПДД Украины. Они вводят новые дорожные знаки и разметку.