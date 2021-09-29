Кабмин одобрил масштабные изменения в Правила дорожного движения
Водителям придется заново изучить систему дорожных знаков и особенности дорожной разметки.
На заседании 29 сентября правительство одобрило изменения, которые будут внесены в Правила дорожного движения (они утверждаются постановлением Кабмина). Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Проект изменений подготовило Мининфраструктуры.
Много нововведений связано с движением велосипедистов. Так, дается новое определение велосипедной дорожки, впервые вводятся понятия велосипедная полоса и велосипедный переезд (место пересечения перекрестка дорог). Детально регламентируется, как именно должны перемещаться велосипедисты, указаны их права и обязанности.
Основная же часть изменений связана с появлением новых дорожных знаков и разметки.
Вводятся новые дорожные знаки и дорожная разметка для обозначения:
- жилой зоны
- велосипедной дорожки
- пешеходной дорожки
- разделительной полосы
- железнодорожного переезда
- населенного пункта
- места разрешенной стоянки
- направления поворота
- запрещения движения транспортных средств
- выезда на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств
- диагонального пешеходного перехода
- конца населенного пункта
- туннеля
- платной дороги
- электрозарядной станции
- шиномонтажа
- работы эвакуатора
и др.
Появится своя разметка:
- на поверхности приподнятого пешеходного перехода и лежащего полицейского;
- указывающая на приближение к кольцевой развязке;
- перед выходами с территории школ;
- для обозначения выделенных мест парковки вдоль дорог.
К существующей вертикальной разметке добавляется новая – желто-красная.
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