Кабмин одобрил масштабные изменения в Правила дорожного движения

Водителям придется заново изучить систему дорожных знаков и особенности дорожной разметки.

На заседании 29 сентября правительство одобрило изменения, которые будут внесены в Правила дорожного движения (они утверждаются постановлением Кабмина). Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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Проект изменений подготовило Мининфраструктуры.

Много нововведений связано с движением велосипедистов. Так, дается новое определение велосипедной дорожки, впервые вводятся понятия велосипедная полоса и велосипедный переезд (место пересечения перекрестка дорог). Детально регламентируется, как именно должны перемещаться велосипедисты, указаны их права и обязанности.

Основная же часть изменений связана с появлением новых дорожных знаков и разметки.

Вводятся новые дорожные знаки и дорожная разметка для обозначения:

жилой зоны

велосипедной дорожки

пешеходной дорожки

разделительной полосы

железнодорожного переезда

населенного пункта

места разрешенной стоянки

направления поворота

запрещения движения транспортных средств

выезда на дорогу с полосой для маршрутных транспортных средств

диагонального пешеходного перехода

конца населенного пункта

туннеля

платной дороги

электрозарядной станции

шиномонтажа

работы эвакуатора

и др.

Появится своя разметка:

на поверхности приподнятого пешеходного перехода и лежащего полицейского;

указывающая на приближение к кольцевой развязке;

перед выходами с территории школ;

для обозначения выделенных мест парковки вдоль дорог.

К существующей вертикальной разметке добавляется новая – желто-красная.

Ранее Фокус сообщал, что с марта в Украине значительно выросли штрафы за пьяную езду и другие нарушения ПДД.