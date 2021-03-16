В Украине значительно выросли штрафы за пьяную езду и другие нарушения ПДД
Что изменилось и сколько теперь придется платить нарушителям.
С 17 марта 2021 года вступает в силу Закон №1231-ІХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения", принятый Верховной Радой 16 февраля этого года и подписанный президентом Украины.
Этим законом предусмотрен ряд мер, направленных на повышение безопасности всех участников дорожного движения.
В частности, повышается ответственность по ст. 130 КУоАП "Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции":
- за первое совершенное правонарушение (ч. 1 ст. 130) — 17000 грн штрафа с лишением права управления транспортным средством (ТС) на 1 год;
- за повторное нарушение в течение года (ч.2 ст. 130) — 34000 грн с лишением права управления на 3 года с оплачиваемым изъятием ТС или без такового или админарест на 10 суток с оплачиваемым изъятием ТС или без такового;
- за третье нарушение (ч. 3 ст. 130) — 51000 грн с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства или админарест на 15 суток с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства.
Криминальный кодекс Украины дополнен статьей 286-1, предусматривающей ответственность за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения:
за нанесения травм средней тяжести — лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять ТС на срок от 3 до 5 лет;
- за нанесение тяжелых телесных повреждений — лишение свободы на срок от 3 до 8 лет и лишение прав на срок от 5 до 8 лет;
- за ДТП со смертельным исходом — лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением прав на такой же срок;
- за ДТП с несколькими жертвами — от 7 до 12 лет тюремного заключения с лишением прав на срок от 7 до 10 лет.
Во время рассмотрения судебных дел по ст. 130 КУоАП запрещено использование судами малозначительности и передачи дела на рассмотрение общественной организации или трудового коллектива (ст. 21, 22 КУоАП), а срок, на протяжении которого правонарушителя можно привлечь к ответственности, увеличен с 3 месяцев до 1 года.
Увеличено наказание за оставление места ДТП (ст. 122-4 КУоАП) — 3400 грн или лишение прав на срок от 1 до 2 лет или административный арест сроком от 10 до 15 суток.
Факты пьяного вождения полицейские могут фиксировать средствами фото/видеосъемки без привлечения свидетелей. Также присутствие свидетелей не требуется при оформлении патрульными и муниципальными инспекторами по парковке любых временных задержаний ТС при условии ведения видео-/фотофиксации.
Также увеличены штрафы за:
- управление ТС без мотошлема или с не пристёгнутым ремнем безопасности — 510 грн;
- управление незарегистрированным ТС или с грязными или не принадлежащими ему номерными знаками — 850 грн в случае первого нарушения и 1700 грн за повторное нарушение;
- управление ТС без прав — 3400 грн;
- управление ТС человеком, лишенным прав — штраф 20 400 грн, а за повторное нарушение в течение года — 40 800 грн с лишением права управления на срок от 5 до 7 лет и возможностью оплачиваемого изъятия ТС;
- превышение установленной скорости на более чем на 20 км/ч — 340 грн, более чем на 50 км/ч — 1700 грн.
Среди других важных нововведений:
- увеличение штрафов за нарушения ПДД пешеходами — до 255 грн, велосипедистами – до 340 грн,
- необходимость во время остановки по требованию полицейского держать руки в поле его зрения и не выходить из транспортного средства без разрешения полицейского. В случае невыполнения водителем требований сотрудника полиции ему грозит штраф от 136 до 255 грн либо общественные работы на срок от 40 до 60 часов, либо исправительные работы на срок от одного до двух месяцев либо административный арест на срок до 15 суток.