В Украине значительно выросли штрафы за пьяную езду и другие нарушения ПДД

Что изменилось и сколько теперь придется платить нарушителям.

С 17 марта 2021 года вступает в силу Закон №1231-ІХ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения", принятый Верховной Радой 16 февраля этого года и подписанный президентом Украины.

Этим законом предусмотрен ряд мер, направленных на повышение безопасности всех участников дорожного движения.

В частности, повышается ответственность по ст. 130 КУоАП "Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции":

за первое совершенное правонарушение (ч. 1 ст. 130) — 17000 грн штрафа с лишением права управления транспортным средством (ТС) на 1 год;

за повторное нарушение в течение года (ч.2 ст. 130) — 34000 грн с лишением права управления на 3 года с оплачиваемым изъятием ТС или без такового или админарест на 10 суток с оплачиваемым изъятием ТС или без такового;

за третье нарушение (ч. 3 ст. 130) — 51000 грн с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства или админарест на 15 суток с лишением права управления на 10 лет и конфискацией транспортного средства.

Криминальный кодекс Украины дополнен статьей 286-1, предусматривающей ответственность за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения:

за нанесения травм средней тяжести — лишение свободы на срок до 3 лет с лишением права управлять ТС на срок от 3 до 5 лет;

за нанесение тяжелых телесных повреждений — лишение свободы на срок от 3 до 8 лет и лишение прав на срок от 5 до 8 лет;

за ДТП со смертельным исходом — лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением прав на такой же срок;

за ДТП с несколькими жертвами — от 7 до 12 лет тюремного заключения с лишением прав на срок от 7 до 10 лет.

Во время рассмотрения судебных дел по ст. 130 КУоАП запрещено использование судами малозначительности и передачи дела на рассмотрение общественной организации или трудового коллектива (ст. 21, 22 КУоАП), а срок, на протяжении которого правонарушителя можно привлечь к ответственности, увеличен с 3 месяцев до 1 года.

Увеличено наказание за оставление места ДТП (ст. 122-4 КУоАП) — 3400 грн или лишение прав на срок от 1 до 2 лет или административный арест сроком от 10 до 15 суток.

Факты пьяного вождения полицейские могут фиксировать средствами фото/видеосъемки без привлечения свидетелей. Также присутствие свидетелей не требуется при оформлении патрульными и муниципальными инспекторами по парковке любых временных задержаний ТС при условии ведения видео-/фотофиксации.

Также увеличены штрафы за:

управление ТС без мотошлема или с не пристёгнутым ремнем безопасности — 510 грн;

управление незарегистрированным ТС или с грязными или не принадлежащими ему номерными знаками — 850 грн в случае первого нарушения и 1700 грн за повторное нарушение;

управление ТС без прав — 3400 грн;

управление ТС человеком, лишенным прав — штраф 20 400 грн, а за повторное нарушение в течение года — 40 800 грн с лишением права управления на срок от 5 до 7 лет и возможностью оплачиваемого изъятия ТС;

превышение установленной скорости на более чем на 20 км/ч — 340 грн, более чем на 50 км/ч — 1700 грн.

Среди других важных нововведений: