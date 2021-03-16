В Україні значно зросли штрафи за п'яну їзду та інші порушення ПДР

Що змінилося і скільки тепер доведеться платити порушникам.

З 17 березня 2021 року вступає в силу Закон №1231-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху", прийнятий Верховною Радою 16 лютого цього року і підписаний президентом України.

Цим законом передбачено ряд заходів, спрямованих на підвищення безпеки всіх учасників дорожнього руху.

Зокрема, підвищується відповідальність за ст. 130 КУпАП "Керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп'яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції":

за перше вчинене правопорушення (ч. 1 ст. 130) — 17000 грн штрафу з позбавленням права керування транспортним засобом (ТЗ) на 1 рік;

за повторне порушення протягом року (ч. 2 ст. 130) — 34000 грн з позбавленням права керування на 3 роки з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або адмінарешт на 10 діб з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого;

за третє порушення (ч. 3 ст. 130) — 51000 грн з позбавленням права керування на 10 років і конфіскацією транспортного засобу чи адмінарешт на 15 діб з позбавленням права керування на 10 років і конфіскацією транспортного засобу.

Кримінальний кодекс України доповнено статтею 286-1, яка передбачає відповідальність за вчинення ДТП у стані алкогольного сп'яніння:

за нанесення травм середньої тяжкості — позбавлення волі терміном до 3 років з позбавленням права керувати транспортними засобами терміном від 3 до 5 років;

за нанесення тяжких тілесних ушкоджень — позбавлення волі на термін від 3 до 8 років і позбавлення прав терміном від 5 до 8 років;

за ДТП зі смертельним результатом — позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням прав на такий самий термін;

за ДТП з кількома жертвами — від 7 до 12 років тюремного ув'язнення з позбавленням прав терміном від 7 до 10 років.

Під час розгляду судових справ по ст. 130 КУпАП заборонено використання судами малозначності та передачі справи на розгляд громадської організації або трудового колективу (ст. 21, 22 КУпАП), а термін, протягом якого правопорушника можна притягнути до відповідальності, збільшений з 3 місяців до 1 року.

Збільшено покарання за залишення місця ДТП (ст. 122-4 КУпАП) — 3400 грн або позбавлення прав на термін від 1 до 2 років або адміністративний арешт терміном від 10 до 15 діб.

Факти п'яного водіння поліцейські можуть фіксувати засобами фото/відеозйомки без залучення свідків. Також присутність свідків не потрібно при оформленні патрульними і муніципальними інспекторами з паркування будь-яких тимчасових затримань ТЗ за умови ведення відео-/фотофіксації.

Також збільшені штрафи за:

керування транспортними засобами без мотошоломів або з не пристебнутим ременем безпеки — 510 грн;

керування незареєстрованим ТЗ або з брудними чи не своїми номерними знаками — 850 грн у впадку першого порушення і 1700 грн за повторне порушення;

керування транспортними засобами без прав — 3400 грн;

керування транспортними засобами людиною, позбавленою прав — штраф 20 400 грн, а за повторне порушення протягом року — 40 800 з позбавленням права керування терміном від 5 до 7 років і можливістю оплачуваної вилучення ТЗ;

перевищення встановленої швидкості на більш ніж на 20 км/год — 340 грн, більше ніж на 50 км/год — 1700 грн.

Серед інших важливих нововведень: