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Кабмін схвалив масштабні зміни в Правилах дорожнього руху

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дорога, розмітка, фото

Водіям доведеться заново вивчити систему дорожніх знаків і особливості дорожньої розмітки.

На засіданні 29 вересня уряд схвалив зміни, які будуть внесені в Правила дорожнього руху (вони затверджуються постановою Кабміну). Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Проект змін підготувало Мінінфраструктури.

Багато нововведень пов'язані з рухом велосипедистів. Так, дається нове визначення велосипедної доріжки, вперше вводяться поняття велосипедної смуги та велосипедного переїзду (місце перетину перехрестя доріг). Детально регламентується, як саме повинні переміщатися велосипедисти, вказані їхні права й обов'язки.

Основна ж частина змін пов'язана з появою нових дорожніх знаків і розмітки.

Вводяться нові дорожні знаки та дорожня розмітка для позначення:

  • житлової зони
  • велосипедної доріжки
  • пішохідної доріжки
  • розділювальної смуги
  • залізничного переїзду
  • населеного пункту
  • місця дозволеної стоянки
  • напрямку повороту
  • заборони руху транспортних засобів
  • виїзду на дорогу зі смугою для маршрутних транспортних засобів
  • діагонального пішохідного переходу
  • кінця населеного пункту
  • тунелю
  • платної дороги
  • електрозарядної станції
  • шиномонтажу
  • роботи евакуатора

та ін.

З'явиться своя розмітка:

  • на поверхні піднесеного пішохідного переходу та лежачого поліцейського;
  • яка вказує на наближення до кільцевої розв'язки;
  • перед виходами з території шкіл;
  • для позначення виділених місць парковки уздовж доріг.

До існуючої вертикальної розмітки додається нова — жовто-червона.

Раніше Фокус повідомляв, що з березня в Україні значно зросли штрафи за п'яну їзду й інші порушення ПДР.