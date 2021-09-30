Поліція нагадала про важливі зміни в ПДР України з 1 жовтня

З 1 жовтня по 1 травня в Україні діє "зимова" редакція ПДР. А це означає, що поза населеними пунктами потрібно вмикати ближнє світло фар.

Водії на території України з 1 жовтня повинні вмикати ближнє світло фар або ходові вогні за містом. Про це автомобілістам вирішили нагадати в Патрульній поліції України.

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Як відомо, пункт 9.8 Правил дорожнього руху України наказує: "... з 1 жовтня по 1 травня на всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами повинні бути увімкнені денні ходові вогні, а в разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу — ближнє світло фар. В умовах недостатньої видимості на механічних транспортних засобах можна ввімкнути дальнє світло фар або додатково протитуманні фари за умови, що це не буде засліплювати інших водіїв".

[ + – ] Альтернатива ближнього світла — денні ходові вогні Фото: Audi

Положення є обов'язковим в осінньо-зимовий період, але тільки за межами населених пунктів. Увімкнені ходові вогні або ближнє світло фар роблять транспортний засіб більш помітним в умовах поганої видимості — у туман, дощ або снігопад. До того ж, восени і взимку світловий день коротший.

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У поліції нагадують, що за невиконання п. 9.8 ПДР України передбачена санкція: штраф за не ввімкнене ближнє світло становить від 425 до 510 гривень.

Раніше Фокус повідомляв, що Кабінет Міністрів схвалив серйозні зміни в ПДР України. Вони вводять нові дорожні знаки та розмітку.