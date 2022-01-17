Українських водіїв зобов'яжуть міняти шини по сезону: порушникам загрожує штраф

Зміна гуми в Україні незабаром стане обов'язковою. Також водіїв зобов'яжуть завжди їздити з увімкненими фарами.

В Україні водії будуть зобов'язані міняти гуму на зиму. Відповідні зміни до ПДР уже готує Кабінет Міністрів. Про це повідомляє юридична компанія Міллер на своїй сторінці у Facebook.

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[ + – ] Штраф за гуму не по сезону – 340 гривень Фото: autoua.net

Зокрема, ПДР України планують доповнити такими пунктами:

зимові шини позначені маркуваннями на боковині M+S, MS, M&S, MS, DP та можуть використовуватися лише взимку;

літні шини можуть не мати маркувань на боковині та взимку їх використовувати заборонено;

всесезонні шини повинні мати маркування на боковині All Seasons та можуть використовуватися весь рік.

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Водіям заборонять їздити взимку на літній гумі (зараз у правилах це не прописано). Порушникам загрожує штраф у 20 неоподатковуваних мінімумів (340 гривень).

Також пропонується зобов'язати водіїв їздити повсюдно та цілий рік з увімкненими ходовими фарами або ближнім світлом фар – як у країнах ЄС. Нагадаємо, наразі водії зобов'язані вмикати фари вдень за містом і лише в осінньо-зимовий період.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні планують повернути штрафні бали за порушення правил дорожнього руху. Нараховуватимуть їх по-новому.