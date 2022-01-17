Українських водіїв зобов'яжуть міняти шини по сезону: порушникам загрожує штраф
Зміна гуми в Україні незабаром стане обов'язковою. Також водіїв зобов'яжуть завжди їздити з увімкненими фарами.
В Україні водії будуть зобов'язані міняти гуму на зиму. Відповідні зміни до ПДР уже готує Кабінет Міністрів. Про це повідомляє юридична компанія Міллер на своїй сторінці у Facebook.
Зокрема, ПДР України планують доповнити такими пунктами:
- зимові шини позначені маркуваннями на боковині M+S, MS, M&S, MS, DP та можуть використовуватися лише взимку;
- літні шини можуть не мати маркувань на боковині та взимку їх використовувати заборонено;
- всесезонні шини повинні мати маркування на боковині All Seasons та можуть використовуватися весь рік.
Водіям заборонять їздити взимку на літній гумі (зараз у правилах це не прописано). Порушникам загрожує штраф у 20 неоподатковуваних мінімумів (340 гривень).
Також пропонується зобов'язати водіїв їздити повсюдно та цілий рік з увімкненими ходовими фарами або ближнім світлом фар – як у країнах ЄС. Нагадаємо, наразі водії зобов'язані вмикати фари вдень за містом і лише в осінньо-зимовий період.
Раніше Фокус повідомляв, що в Україні планують повернути штрафні бали за порушення правил дорожнього руху. Нараховуватимуть їх по-новому.