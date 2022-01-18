Хто з водіїв найчастіше порушує ПДР України (статистика)

Найбільше штрафів поліція виписала в Києві. У вересні українські водії порушували правила дорожнього руху частіше, ніж в інші місяці.

За 2021 рік водіям в Україні виписали 4 741 615 штрафів на 2 513 252 052 гривні. З них 1 513 605 672 гривні (78%) вже сплатили. Про це свідчить статистика, опублікована Сервісом Штрафи UA.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Особливо "врожайним" для поліції виявився вересень 2021 року. За місяць винесено 658 686 постанов про порушення правил дорожнього руху та виписано штрафів на суму 289 260 023 гривні. Із них оплачено 171 393 929 гривень.

Названо і ТОП-3 автобрендів за кількістю штрафів за минулий рік:

Volkswagen — 471 915 штрафів на суму 219 363 886 гривень. Mercedes-Benz — 302 829 штрафів у розмірі 140 575 757 гривень. Renault — 301 432 штрафи на суму 133 780 701 гривень.

[ + – ] За 2021 рік водіям в Україні виписали штрафів на 2 513 252 052 грн. [ + – ] На водіїв Volkswagen оформлено майже півмільйона постанов про порушення правил дорожнього руху [ + – ] Найчастіше Патрульна поліція зупиняла Porsche [ + – ] 39,6% власників Volvo порушують правил дорожнього руху [ + – ] Найбільше штрафів виписано у Києві [ + – ] Найсвідоміші водії – у Луцьку [ + – ] Водій вантажного DAF за рік зібрав 212 штрафів

У відсотковому співвідношенні лідирує Volvo — порушують 39,6% власників цієї марки. На другому місці — Tesla (38,4%), а на третьому — Porsche (32,7%). Найчастіше Патрульна поліція зупиняла автомобілі Porsche (9,9%), Tesla (8,1%) та Dacia (7,3%).

Найбільше порушують ПДР у таких містах України:

Київ — 526 455 порушень (штрафи на 198 037 335 грн). Харків — 130 355 порушень (штрафи на 48 056 620 грн). Житомир — 35 510 порушень (штрафи на 12 289 640 грн).

Найбільш дисциплінованими є водії у Луцьку (4 298 порушень), Вінниці (6 600) та Сумах (7 605).

Важливо

В Україні з'являться 100 комплексів автофіксації порушень ГВН: на автовласників чекають великі штрафи

Абсолютним рекордсменом за кількістю штрафів на один автомобіль є вантажний DAF XF — він порушив ПДР 212 разів. На другому місці — Range Rover (175 разів), а на третьому — Lexus RX350 (134).

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні планують зобов'язати водіїв міняти шини за сезоном. Для порушників запровадять штрафи.