Кого захищає ОСАЦВ: що треба знати про автоцивілку в Україні

Яке підводне каміння приховує автоцивілка і що ще можна зробити, щоб фінансово максимально убезпечити себе на випадок ДТП. Фокус розкриває підводні камені, проблеми та приховані ризики, розповідає про особливості та нові продукти ОСАЦВ 2021 року.

Дивно, але величезна кількість автовласників під час покупки поліса обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ або ОСЦПВНТЗ), або, що більше прижилося в народі, обов'язкового страхування автоцивільної відповідальності (ОСАЦВ, Автоцивілка), помиляються, вважаючи, вони страхують свій автомобіль.

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Насправді, купуючи поліс ОСАЦВ на автомобіль, вони страхують свою відповідальність перед третіми особами в разі, якщо стануть винуватцями ДТП. Тобто страхові виплати належать не їм, а потерпілому.

[ + – ] Купуючи поліс ОСАЦВ на автомобіль, вони страхують свою відповідальність перед третіми особами у випадку, якщо стануть винуватцями ДТП.

Це страхування ОСАЦВ треба оформляти щороку. І якщо раніше на вартість, крім обсягу двигуна авто, впливало місце розташування МРЕО, в якому зареєстровано транспортний засіб, то з вересня 2021 року — місце реєстрації власника. Із 6 грудня застосовується і коефіцієнт за віком страхувальника. Якщо йому до 25 років, поліс коштуватиме дорожче, від 25 до 40 років — вартість практично не зміниться, а для тих, кому більше 40 років, ціна страховки буде найнижчою.

Поліс діє на будь-яку особу, яка керує транспортним засобом на законних підставах, тобто має при собі техпаспорт на цей автомобіль і посвідчення водія. Просто так перевіряти наявність поліса поліція не має права — лише в разі зупинки водія внаслідок недотримання ним Правил дорожнього руху (ПДР). А керування автомобілем без чинного ОСАЦВ є порушенням ПДР України і карається штрафом 425 грн.

Коли ви плануєте розрахувати ОСАЦВ, варто враховувати франшизу — ту суму, яка не входить до виплат страхових компаній (СК) за ОСАЦВ. Залежно від суми франшизи або її відсутності, вартість страхового поліса ОСАЦВ збільшується в межах 300 грн на рік. Але в майбутньому відсутність франшизи може позбавити проблем, оскільки в іншому випадку цю суму винуватець ДТП виплачує особисто. У разі відмови потерпілому доведеться вимагати її через суд.

Правила гри: у кого купити поліс ОСАЦВ

Сьогодні на страховому ринку України налічуються 42 компанії, які входять до єдиного об'єднання страховиків — Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ), просторіччя — Моторка. Вона слідкує за виконанням страхових зобов'язань гравцями страхового ринку. А тому членство страховиків у Моторці — обов'язкова умова провадження діяльності з ОСАЦВ у нашій країні. Також СК повинна мати ліцензію на здійснення цього виду страхування. Список компаній та оцінку їх діяльності можна переглянути на сайті бюро. Саме воно гарантує, що постраждалий унаслідок ДТП зможе отримати страхову виплату з ОСАЦВ.

Лише наявність поліса ОСАЦВ, навіть придбаного в найнадійнішій страховій компанії, не позбавляє винуватця ДТП фінансових витрат

За умов виключення або виходу компанії з членства в Моторці вона вже не має права вести діяльність зі страхування ОСАЦВ, але продовжує нести зобов'язання щодо полісів, укладених раніше. Придбати електронний поліс компанії, що вийшла з Моторки, не можна, оскільки всі вони фіксуються в МТСБУ. А ось "паперовий" теоретично можна. Щоб не зробити цього помилково, під час придбання поліса варто переконатися, що обрана СК є МТСБУ.

Якщо є ознаки ненадійної страхової компанії: це проблема?

На сайті МТСБУ можна скласти для себе рейтинг страхових компаній з ОСАЦВ. Але як отримати виплату з ОСАЦВ після ДТП, якщо винуватець ДТП придбав страховий поліс ОСАЦВ подібної ненадійної страхової компанії "чисто для поліції" чи взагалі її не має? За це його оштрафують, а страхове відшкодування протягом пів року після подання заяви й усіх необхідних документів потерпілому виплатить МТСБУ. Останнє потім подасть регресивний позов і стягне цю суму з винуватця ДТП або його страхової компанії. У зворотній ситуації, за умов відсутності поліса ОСАЦВ у потерпілого, він буде оштрафований, але отримає при цьому страхову виплату з ОСАЦВ від страхової компанії винуватця або МТСБУ.

Не буде проблеми з ОСАЦВ і в тому випадку, якщо винуватець ДТП перебував у стані наркотичного чи алкогольного сп'яніння або до пригоди призвели його вік, здоров'я чи технічний стан транспортного засобу, постраждалий отримає виплату, передбачену за ОСАЦВ, ДЦВ або пряме врегулювання. Після цього страхова компанія або Моторка ухвалять рішення про стягнення цього платежу з винуватця.

[ + – ] В Україні максимальне стандартне страхове відшкодування за шкоду, заподіяну життю і здоров'ю людини, — 260 тис. грн на одного потерпілого, незалежно від їх кількості Фото: avtojurist.su

Іноді Моторка виплачує страхове відшкодування навіть краще, ніж деякі страхові компанії. Але використовує ті самі методи розрахунку страхового відшкодування. Найчастіше його недостатньо для покриття наслідків ДТП. Утім, страховики пропонують офіційні варіанти збільшення страхової суми.

Страхування ОСАЦВ 2021: додаткові опції

Сам собою поліс ОСАЦВ, навіть придбаний у найнадійнішій страховій компанії, не позбавляє винуватця ДТП від фінансових витрат. Передбачене законом максимальне стандартне страхове відшкодування за одного потерпілого, якщо постраждало кілька машин (не більше п'яти), за майном становить 130 тис. грн незалежно від їх кількості.

Просто так поліція не має права перевіряти наявність поліса ОСАЦВ, а лише в разі зупинки водія внаслідок недотримання ним правил дорожнього руху

Більшість автовласників помилково вважають, що цих сум буде достатньо, щоб покрити витрати потерпілого на ремонт. Але за нинішніх цін на запчастини і роботу, а також безлічі дорогих авто на дорозі це далеко не так. Відсутню частину потерпілий матиме право вимагати з винуватця. У разі ДТП з дорогим авто ця частина може бути дуже великою. Як мінімізувати такі ризики?

Для цього страхові компанії пропонують таку опцію як окремий договір розширення Добровільної цивільної відповідальності (ДЦВ). Він дозволяє за невелику доплату збільшити страхову суму на 100, 300, 500 тис. грн або до 1,5 млн грн. Уже ця сума може реально допомогти розрахуватися з потерпілим.

Але хіба не може поліс ОСАЦВ не лише бути гарантом перед третіми особами, а й захищати свого власника? І чи можна отримати виплату за ОСАЦВ, якщо виявиться потерпілим у ДТП? Можна!

Пряме врегулювання: чи можна отримати виплату з ОСАЦВ від "своєї" СК?

Суть прямого врегулювання полягає в тому, що потерпілому в ДТП страхову виплату за ОСАЦВ забезпечує його страхова компанія, що значно скорочує час отримання компенсації. Крім того, потерпілий вільний вирішувати, що йому вигідніше: щоб заплатила "своя" СК або СК винуватця. Але для ухвалення цього рішення краще проконсультуватися у свого страхового представника.

[ + – ] Постраждалий навряд чи зможе під шумок полагодити агрегати або упорядкувати елементи, які були пошкоджені раніше

Виплата від "своєї" страхової компанії можлива лише в тому випадку, якщо СК винуватця — також учасник угоди щодо прямого врегулювання. На сьогодні таких є лише 12 із 42 страхових компаній, які працюють на ринку України.

Як альтернативу можна придбати платний договір добровільного прямого врегулювання. У різних компаніях він може називатися по-різному: "Комфортне врегулювання", "Суперцивілка", "Автоцивілка навпаки" тощо.

Оскільки це договір добровільного страхування, то й вартість такого продукту в різних компаніях відрізняється, але вона приблизно дорівнює вартості поліса ОСАЦВ. Купивши окремий договір за пряме врегулювання, потерпілий у ДТП має право розраховувати на отримання виплат від "своєї" СК, навіть якщо СК винуватця не є учасником угоди або у винуватця взагалі немає поліса ОСАЦВ. Але сам винуватець має бути обов'язково. Якщо він втік, то знайти його завдання постраждалої сторони. За його відсутності, де і як би не постраждав транспортний засіб, страхову суму не виплатять.

Як отримати виплату за ОСАЦВ з європротоколу

Винуватця має бути визнано і в процесі складання європротоколу. Ця форма сповіщення страховика про дорожньо-транспортну пригоду дозволяє оформити ДТП без виклику поліції. Спеціальний бланк можна заповнити на місці події (він додається до поліса ОСАЦВ) або на сайті МТСБУ.

Сьогодні на страховому ринку України налічуються 42 компанії, які входять до єдиного об'єднання страховиків — Моторне (транспортне) страхове бюро України (МТСБУ), у простолюдді — Моторка

Оформлення європротоколу ОСАЦВ на сайті МТСБУ спрощує отримання виплати, якщо заяву про відшкодування збитків подано до цього органу. Європротокол у будь-якому випадку суттєво полегшує отримання виплати, оскільки одна зі сторін визнала провину.

Головне, пам'ятати, що обов'язкова умова — наявність полісів ОСАЦВ, що діють, у всіх учасників ДТП і сума збитків не вище 50 тис. грн. Визначається вона під час оформлення європротоколу учасниками на місці ДТП.

Якщо в майбутньому вартість ремонту буде більшою, отримати різницю від страхової компанії винуватця або від нього самого, так і від своєї СК (за умов прямого врегулювання) вже не можна.

Амортизація ТЗ: як отримати виплату за ОСАЦВ після ДТП з урахуванням зносу авто

Не має значення, чи стандартні поліси ОСАЦВ в учасників ДТП, чи є у винуватця ДЦВ, а в потерпілого — договір прямого врегулювання, в процесі оцінки збитків у будь-якому разі враховується вік авто потерпілого.

Якщо він перевищує сім років для авто іноземного виробництва або п'ять — для вітчизняних автомобілів і вироблених у країнах СНД, а також для всіх авто за умов подвійного перепробігу від нормативного та віком понад 12 років знос вважається 70%-ним.

Помилки та неточності під час заповнення Європротоколу не є приводом для відмови у страховій виплаті

У кожній СК свої умови амортизації. Орієнтовно зношування при прямому врегулюванні складає:

44% — для авто чотирьох повних років із дати випуску;

52% — для авто п'яти повних років із дати випуску;

60% — для авто шести повних років із дати випуску;

68% — для автомобілів семи повних років із дати випуску;

70% — для автомобілів восьми і більш повних років із дати випуску.

Але навіть на свіжому за роками автомобілі знос береться до уваги, якщо зафіксовані ранні ушкодження. І тут враховується середня ринкова вартість у регіоні на аналогічну запасну частину. А вартість робіт і матеріалів береться до уваги середня в регіоні.

Оскільки зазвичай виплати страхових компаній з ОСАЦВ покривають до 30% вартості запасних частин, решту суми потерпілий має право самостійно (без допомоги страхової компанії) стягувати з винуватця. Якщо ж від його дій постраждав дорогий елітний або рідкісний автомобіль, його власник має право подати до суду на винуватця для відшкодування збитків.

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Але й постраждалий навряд чи зможе під шумок полагодити агрегати або упорядкувати елементи, які раніше були пошкоджені та не відремонтовані. Наприклад, якщо бампер був подряпаний з одного боку, а потім його подряпали з іншого, то страхова компанія не оплатить фарбування. У кращому разі — компромісно, 50%. Але якщо в другій ДТП подряпаний раніше бампер розбили, то СК оплатить відновлення чи заміну, але не фарбування.

[ + – ] У процесі оцінки отриманих у ДТП збитків враховується вік авто потерпілого Фото: avtojurist.su

Стосовно підбору запасних частин можна купити на розбиранні деталь і тоді вписатися в суму виплати. Але якщо взяті до уваги експертами деталі, вузли чи агрегати неможливо поставити замість оригінальних, страхова компанія компенсує підвищення вартості запасних частин.

Амортизація авто враховується і у варіанті, коли обидва учасники ДТП визнані винними. У цьому випадку кожна СК виплачує 50% шкоди протилежній стороні. Коли один з учасників не має поліса ОСАЦВ, то за нього платить МТСБУ, а потім стягує з нього цю суму в судовому порядку.

Кому заплатять за ОСАЦВ?

Якщо виплати з ОСАЦВ здійснюються на СТО, де ремонтується машина потерпілого, то враховується її юридична форма реєстрації. Якщо станція працює з ПДВ, то його суму буде враховано. Якщо це ФОП на єдиному податку, то виплату зроблять за вирахуванням податку.

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Також ПДВ не буде перераховано у разі виплати страхового відшкодування на банківську картку потерпілого. Щоправда, якщо після усунення наслідків ДТП він надасть документи, що підтверджують, що ремонт здійснювався на СТО, яка працює з ПДВ, цей податок йому компенсують. Але сума виплати страхового відшкодування все одно не перевищуватиме передбачену в конкретному випадку.

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