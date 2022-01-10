В Украине введут штрафные баллы за нарушения ПДД: как их предлагают начислять

Если водитель наберет 12 и больше баллов, ему придется повторно сдавать экзамены по вождению.

С 2022 года в Украине планируют вернуть штрафные баллы за нарушения ПДД. С такой инициативой ранее выступили в МВД, а теперь группа народных депутатов внесла в Верховную Раду соответствующий проект закона №6502.

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Законопроектом предлагается начислять штрафные баллы за нарушения ПДД вместе со штрафами – как в США и многих странах ЕС. Напомним, до 2020 года баллы списывались вместо штрафа и позволяли избежать наказания.

[ + – ] Баллы будут начислять вместе со штрафами за нарушение ПДД Фото: Патрульная полиция

За какие нарушения ПДД в Украине будут начислять штрафные баллы:

1 балл – за непристегнутый ремень безопасности или перевозку детей без автокресла;

2 балла – за управление неисправным транспортным средством, с закрытыми номерами, перевозку детей без автокресла (повторно), проезд на запрещающий сигнал светофора, превышение установленной скорости более, чем на 20 км/ч (кроме нарушений зафиксированных в автоматическом режиме);

3 балла – за нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств, управление неисправным транспортным средством, которое используется для предоставления услуг по перевозке пассажиров;

5 баллов – за превышение скорости более чем на 50 км/ч или создание аварийной ситуации.

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Если водитель насобирает 12 и больше баллов (а новичок, получивший права менее года назад – 8 и больше баллов), то Национальная полиция вынесет решение о временной приостановке действия его водительских прав. Восстановить их можно будет только после повторной сдачи теоретического и практического экзаменов в МВД. Также отмечается, что ежегодно количество баллов будет обнуляться.

Ранее Фокус рассказывал о марках авто, чаще всего нарушающих ПДД. Статистика оказалась весьма интересной.