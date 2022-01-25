Первые жертвы фантомов: скрытые патрули уже штрафуют нарушителей ПДД

Фантомные патрули могут отслеживать до 50 авто одновременно. Скорость фиксируется в автоматическом режиме.

С сегодняшнего дня на украинских дорогах появились фантомные патрули. Полицейские авто без опознавательных знаков контролируют скоростной режим и нарушители уже получают штрафы. В соцсетях уже публикуют снимки извещений о привлечении к административной ответственности.

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[ + – ] Нарушителям уже выписывают штрафы

Превышение скорости фиксируется в автоматическом режиме. Владельцы авто получают так называемые "письма счастья", как и в случае с нарушениями ПДД, зафиксированными камерами.

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Фантомные патрули используют специально доработанные кроссоверы Skoda Kodiaq. В МВД сообщают, что установленное на них оборудование позволяет фиксировать до 50 транспортных средств одновременно, причем как в попутном, так и во встречном направлении.

[ + – ] Фиксация нарушения происходит в автоматическом режиме Фото: Патрульная полиция

Патрульные имеют право и останавливать нарушителей в порядке, предусмотренном Ст. 35 Закона Украины "О национальной полиции". Они несут службу в форме и имеют при себе удостоверения. Впрочем, это крайний метод и применять его будут к особо дерзким нарушителям – например, при проезде на красный свет.

На данный момент патрулируют только четыре "фантома" Skoda Kodiaq, но до конца года планируют закупить еще 30 таких авто, а в 2023 году – 110. В полиции подчеркивают, что основная цель фантомных патрулей – не штрафы, а превенция нарушений.

Ранее Фокус рассказывал о возвращении обязательного техосмотра. Его планируют вернуть уже в нынешнем году.