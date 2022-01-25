Перші жертви фантомів: приховані патрулі вже штрафують порушників правил дорожнього руху

Фантомні патрулі можуть відстежувати до 50 автомобілів одночасно. Швидкість фіксується автоматично.

Від сьогодні на українських дорогах з'явилися фантомні патрулі. Поліцейські авто без розпізнавальних знаків контролюють швидкісний режим та порушники вже отримують штрафи. У соцмережах вже публікують знімки сповіщень про притягнення до адміністративної відповідальності.

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[ + – ] Порушникам уже виписують штрафи

Перевищення швидкості фіксується автоматично. Власники авто отримують так звані "листи щастя", як і у разі порушення ПДР, зафіксованих камерами.

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Фантомні патрулі використовують спеціально допрацьовані кросовери Skoda Kodiaq. У МВС повідомляють, що встановлене на них обладнання дозволяє фіксувати до 50 транспортних засобів одночасно, причому як у попутному, так і у зустрічному напрямку.

[ + – ] Фіксація порушення відбувається в автоматичному режимі Фото: Патрульна поліція

Патрульні мають право зупиняти порушників у порядку, передбаченому Ст. 35 Закону України "Про національну поліцію". Вони несуть службу у формі та мають при собі посвідчення. Втім, це крайній метод і застосовуватимуть його до особливо зухвалих порушників — наприклад, через проїзд на червоне світло.

Зараз т патрулюють лише чотири "фантоми" Skoda Kodiaq, але до кінця року планують закупити ще 30 таких авто, а у 2023 році — 110. У поліції наголошують, що основна мета фантомних патрулів — не штрафи, а превенція порушень.

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