Техогляд в Україні: яким він буде з 2022 року

Техогляд потрібно проходити кожні два роки. Порушникам загрожує штраф у 17 тис. гривень та позбавлення прав.

2022 року в Україну повертається обов'язковий техогляд автомобілів — цього вимагає угода про асоціацію з Євросоюзом. Міністерство інфраструктури може запровадити його орієнтовно з вересня. Про це повідомляє Слово і Діло.

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Техогляд авто з 2022 року проводитиметься не під крилом МВС, як до 2011 року, а на сертифікованих приватних СТО. Процедуру зобов'яжуть фіксувати на фото та відео. Талони техогляду будуть електронними. Прогнозована вартість процедури – близько 1000 гривень.

[ + – ] Техогляд зобов'яжуть фіксувати на фото та відео Фото: Апостроф

Хто проходитиме техогляд в Україні

Проходити техогляд в Україні мають легкові та вантажні автомобілі, а також причепи. Для легкових авто та вантажних авто повною масою до 3,5 тонн його періодичність становитиме 2 роки, причому машини віком до 4 років звільняються від нього.

Також пройти техогляд потрібно буде протягом 10 днів після перереєстрації авто (при купівлі, даруванні або наслідуванні) та після серйозної ДТП, якщо пошкоджено елементи, що впливають на безпеку руху.

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Нерозмитнені авто на єврономерах і битки із США з серйозними пошкодженнями явно не зможуть пройти техогляд. До речі, перевіряти технічний стан транспортних засобів зможуть просто на дорогах.

Штраф за непройдений техогляд становитиме 17 тис. гривень. У разі повторного порушення водієві загрожує позбавлення прав.

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