Техосмотр в Украине: каким он будет с 2022 года

Техосмотр нужно будет проходить каждые два года. Нарушителям грозят штраф в 17 тыс. гривен и лишение прав.

В 2022 году в Украину возвращается обязательный техосмотр автомобилей — этого требует соглашение об ассоциации с Евросоюзом. Министерство инфраструктуры может внедрить его ориентировочно с сентября. Об этом сообщает Слово і Діло.

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Техосмотр авто с 2022 года будут проводить не под крылом МВД, как до 2011 года, а на сертифицированных частных СТО. Процедуру обяжут фиксировать на фото и видео. Талоны техосмотра будут электронными. Прогнозируемая стоимость процедуры – около 1000 гривен.

[ + – ] Техосмотр обяжут фиксировать на фото и видео Фото: Апостроф

Кто будет проходить техосмотр в Украине

Проходить техосмотр в Украине должны будут легковые и грузовые автомобили, а также прицепы. Для легковых авто и грузовых авто полной массой до 3,5 тонн его периодичность составит 2 года, причем машины в возрасте до 4 лет освобождаются от него.

Также пройти техосмотр нужно будет в течении 10 дней после перерегистрации авто (при покупке, дарении или наследовании) и после серьезного ДТП, если повреждены элементы, влияющие на безопасность движения.

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Нерастаможенные авто на еврономерах и битки из США с серьезными повреждениями очевидно не смогут пройти техосмотр. К слову, проверять техническое состояние транспортных средств смогут прямо на дорогах.

Штраф за не пройденный техосмотр составит 17 тыс. гривен. При повторном нарушении водителю грозит лишение прав.

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