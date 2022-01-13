Налог на роскошь в Украине: какие авто подпадают под него в 2022 году

Налог на роскошь в Украине зависит от размера минимальной зарплаты. В 2022 году под него подпадают авто стоимостью от 2,43 млн. гривен.

С 2022 года в Украине изменился порядок начисления транспортного налога, который также известен как налог на роскошь. Об этом сообщает Обозреватель.

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Изменения связаны с ростом минимальной зарплаты в Украине, ведь именно к этой величине привязан транспортный налог. Дело в том, что он распространяется на авто стоимостью от 375 "минималок".

[ + – ] Налог распространяется на авто по цене от 2 437 500 гривен Фото: Porsche

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2022 года выросла до 6500 гривен. Соответственно, налог на роскошь должны платить владельцы автомобилей, которые стоят не менее 2 437 500 гривен. Распространяется он на машины возрастом до 5 лет. В 2021 году аких авто было 172.

Размер налога остался на прежнем уровне – 25 тыс. гривен. Если не уплатить его на протяжении 60 дней после получения уведомления, то эта сумма вырастет на 10%, а после 90 дней – на 20%.

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Следует отметить, что в следующем году налог на роскошь будет распространен на гораздо большее количество авто. Дело в том, что в недавно принятом Верховной Радой законе №5600 платить транспортный налог будут владельцы авто стоимостью от 200 минимальных зарплат (1,3 млн. грн. по состоянию на сейчас).

Ранее Фокус сообщал, что с 1 января в Украине также изменилась стоимость регистрации авто. Связано это с повышением прожиточного минимума.