В новый год — с новыми налогами. Что меняет закон №5600 для граждан и бизнеса

Фермеров обложат данью, налог при продаже недвижимости может достичь 18%, директора компаний-должников станут невыездными, а покупатели заплатят за рост акциза на алкоголь и новую формулу налога на табак. Фокус разбирался, как и на что повлияет закон №5600.

В 2021 году Верховная Рада активно рассматривала и принимала различные законопроекты, но лишь 30 ноября был принят ключевой налоговый документ года – законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений". Этот документ был подготовлен в рамках работы над законом о деолигархизации, и с ним депутаты немало повозились, внося бесконечные изменения.

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"Закон 5600, пожалуй, наиболее обсуждаемый в этом году. К первому чтению законопроекта было подано 11,5 тыс. предложений и поправок. Это самое большое количество за всю историю законотворчества. И это еще без учета количества обращений с призывами не принимать законопроект вообще", — отмечает Нина Бец, юрист, руководитель практики налогового права ЮФ "Ильяшев и Партнеры".

Фокус изучил документ и выделил несколько самых важных его частей.

[ + – ] Законопроект №5600 "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений" – ключевой налоговый документ года Фото: pexels.com

Фермерам – минимальное налоговое обязательство

Бюджетные поступления в 2022 году вырастут, благодаря мелким фермерским хозяйствам. Ведь их закон 5600 обязал платить налог на прибыль, если доход получен с урожая на участке до 2 га. При этом, если размер дохода от продукции с земельного участка превышает 12 минимальных зарплат (78 тыс. грн. в 2022 году), то необходимо платить налог на доходы физических лиц — 18% плюс военный сбор 1,5%. Правда, животноводства это не коснулось.

Но и это еще не все новости для небольших фермерских хозяйств. Закон ввел в действие формулу, согласно которой у фермеров появится минимальное налоговое обязательство (МНС), которое не может быть меньше 4% нормативно-денежной оценки соответствующего земельного участка. Если сумма налоговых обязательств у фермера меньше, чем 4% от НГО земельного участка, то ему придется уплатить разницу между такими суммами.

"В результате, в среднем, налоговая нагрузка возрастет приблизительно с 300 гривен до 1500 гривен за гектар. Отдельные ужесточения налоговых правил также коснутся и сельхозпроизводителей, работающих на упрощенной системе налогообложения (4-я группа). Закон 5600 сужает для определенных категорий сельхозпроизводителей возможность пользоваться упрощенной системой налогообложения", — говорит адвокат, партнер АО "Ассирия" Дмитрий Куцевол. По его словам, закон 5600 значительно усиливает фискальное давление на микросельхозпроизводителей, в результате чего последние будут вынуждены будут уйти в тень.

По словам старшего юриста ЮФ "Антика" Александра Третьякова, принятый закон порождает также немало вопросов, на которые пока нет ответа.

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"Минимальное налоговое обязательство (МНО) для сельхозпроизводителей – это одно из основных нововведений закона 5600. И его введение серьезно отразится на агробизнесе. Безусловно, за кадром остается вопрос, а что делать производителю, если его деятельность по той или иной причине в данном периоде была убыточной? Или как ему быть в том случае, если доходы полностью используются на покрытие и обслуживание взятых кредитов? Как МНО сочетается с положениями Налогового кодекса, когда лицо получило льготу или имеет другое основание для уменьшения своего налогового обязательства, тоже остается без ответа", — отмечает Третьяков. И добавляет: фактически, новый налог для фермеров превращается из налогового обязательства в "дань" – "не важно, что у тебя случилось, заплатить государству минимальную таксу ты обязан".

Продажа недвижимости: кто и сколько налогов заплатит

Закон 5600 вносит изменения и относительно налогообложения операцій по продаже недвижимости. Теперь налогом на доходы в размере 5% или 18% от разницы между ценой продажи и ценой покупки объекта недвижимости будут облагаться продажи третьего и всех последующих объектов недвижимости в течение отчетного года.

"Законодатели увеличили налог для физических лиц при продаже третьего и следующего в течение года объекта недвижимости. Также под налог попадают первые и последующие продажи недвижимости, которой владели менее 3 лет. То есть, если это ваша первая продажа жилья, которым вы владели менее 3х лет, то вам начислят налог по 5%-й ставке. За вторую продажу жилья за год (даже если вы владели им более 3 лет) вам также придется заплатить 5%. Если вы владели недвижимостью менее 3 лет и это ваша третья (и последующие) продажа, будете платить налог по ставке 18%. Она применяется к сумме, которая рассчитывается как "доходы от продажи минус расходы на приобретение", — объясняет Нина Бец.

Парламент успел в конце 2021 года подготовиться к наполнению госбюджета в 2022-м – принят ресурсный проект №5600, в котором – новые налоги и новые правила как для бизнеса, так и для граждан.

Не избежать налогообложения и операциям по продаже унаследованного жилья. В этом случае первая за отчетный год продажа налогом не облагается, а к следующим в течение года применяется ставка 5%.

"Такие изменения (налогообложение при продаже недвижимости, — ред.) — это попытка перекрыть схемы, которые работают на рынке строящегося жилья. Однако сама законодательная конструкция как раз позволяет совершать такие сделки, и глобального влияния этот фактор на рынок недвижимости не окажет", — уверен Дмитрий Куцевол.

[ + – ] Под налог попадают первые и последующие продажи недвижимости, которой владели менее 3 лет Фото: pexels.com

Акцизам – рост: как влияет закон 5600 на акцизный налог

Новый закон 5600 увеличил акцизный налог на алкоголь на 5%. Ставка определяется в гривнах, а не в процентах от стоимости продукции.

"Что это значит для конечного потребителя? Когда цены на алкоголь будут расти, доля акцизного налога в соотношении к цене снижается. Если поразмыслить, это значит, что покупатели заплатят за такое повышение, хотя уже раздаются заявления от производителей – цена не изменится", — говорит Нина Бец.

С другой стороны, для розничных магазинов, особенно небольших, закон 5600 вносит довольно позитивные изменения в части акцизов.

"Уплата акцизного налога производителем, а не продавцом значительно упростит администрирование налогов и упростит жизнь небольшим предприятиям, которые торгуют акцизными товарами (алкоголем и сигаретами)", — отмечает Александр Третьяков. По сути, речь идет об упрощении налогового учета, так как акцизы больше не забота продавца, а забота производителя или импортера.

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"В случае НДС основное изменение касается того, что срок регистрации расчета корректировки в налоговую накладную сокращен с 1095 календарных дней до 365. Право на включение в налоговый кредит суммы НДС на основании зарегистрированных налоговых накладных/расчетов будет сохраняться не 1095, а в течение 365 дней", — рассказывает адвокат АБ "ЮФ "Семенова и Партнеры" Марина Семенова.

По словам Третьякова, пока сложно судить, насколько сильно это изменение может отразиться на практике, однако позитивным его назвать нельзя.

"Наиболее интересным тут является то, что не совсем понятна логика и причина этого изменения – ведь установленные ранее 1095 дней коррелировали с таким же сроком давности для налоговых претензий", — отмечает Александр Третьяков.

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Еще одно изменение связано с расчетом НДС для табачных изделий, на которые устанавливается минимальная розничная цена (МРЦ). Теперь НДС в любом случае будет начисляться на основании МРЦ, а не на базе фактической цены продажи. По мнению Александра Третьякова, это увеличит налоговую нагрузку для производителей и оптовых торговцев, что снова приведет к увеличению стоимости табачных изделий – ведь эти затраты будут традиционно переложены на конечных потребителей.

[ + – ] НДС для табачных изделий будет начисляться на основании МРЦ, а не на базе фактической цены продажи Фото: pexels.com

Проверки и контроль: как ужесточается администрирование налогов в 2022 году

Опрошенные Фокусом эксперты уверены: закон 5600 существенно расширяет полномочия налоговых органов. Один из примеров – закон наделяет налоговую правом обращения в суд для установления временного ограничения в праве выезда, в частности, ограничения в праве выезда за границу, руководителей предприятий, имеющих налоговую задолженность свыше 1 млн грн, не оплаченную в течение 240 дней.

"Директор компании будет невыездным до погашения долга. Чтобы суд признал долг компании, судье достаточно решения руководителя контролирующего органа, то есть налоговой службы. На основании решения суда руководитель-должник попадет в Реестр руководителей юридических лиц, имеющих налоговую задолженность более 1 млн грн", — комментирует адвокат Марина Семенова.

[ + – ] Руководитель-должник попадет в Реестр руководителей юридических лиц, имеющих налоговую задолженность более 1 млн грн Фото: pexels.com

По мнению Семеновой, это положительное изменение, так как распространена практика, когда юрлицо, имеющее большую налоговую задолженность, даже установленное судом, уступает корпоративные права третьему лицу и/или меняет директора на лицо, зарегистрированное на временно оккупированной территории или являющееся иностранцем, и таким образом участники и органы управления освобождаются от ответственности за налоговый долг.

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А вот юрист Александр Третьяков видит в таких изменениях далеко не позитивные последствия.

"Теперь есть вполне обоснованные опасения, что налоговые органы будут использовать данный механизм как еще один способ шантажа компаний, которые не согласны с результатами проверки и оспаривают ее результаты в суде", — отмечает эксперт.

Еще одним, на взгляд экспертов, наименее безобидным, изменением по факту принятия закона №5600 стала возможность снимать налоговые проверки на видео, причем, это могут делать и сами налоговики, и представители тех компаний, куда нагрянула проверка.

Есть и иные, более опасные новшества, касающиеся полномочий налоговиков.

"Изменилась редакция нормы, которая давала налоговым органам полномочия направлять запросы на получение информации. В новой редакции налоговая может направить запрос в случае, если были установлены факты, которые могут свидетельствовать о нарушении налогового законодательства. Ранее данное основание требовало наличия фактов, которые свидетельствуют о нарушении", — рассказывает Александр Третьяков. По его мнению, такое изменение фактически развязывает налоговикам руки для направления запросов по поводу и без.

По мнению Дмитрия Куцевола,

закон №5600 носит ярко выраженный фискальный характер и увеличивает возможности налогового органа относительно давления на бизнес.

"Это связано с малозаметной нормой относительно расширения права направлять плательщику налогов запросы, однако влечет значительные негативные последствия в виде возможности организовать такому плательщику проверку по первому желанию налоговой", — уверен адвокат Дмитрий Куцевол.