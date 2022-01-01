От земли до амнистии. 7 главных экономических законов, принятых в 2021 году

В уходящем году парламент постарался на славу — организовал амнистию капиталов, электронные земельные аукционы, а еще усилил налоговую нагрузку на бизнес и физлиц. Фокус разобрался в деталях ключевых законодательных новшеств 2021 года.

Ударники законодательного труда — так можно назвать нынешний состав парламента, который без сна и отдыха принимает новые законы. Даже 14 декабря, перед уходом на каникулы, депутаты проголосовали закон для IT-отрасли, внедряющий особые условия налогообложения компаний-резидентов "Дія City". Они смогут самостоятельно выбирать, какой платить налог: на выведенный капитал в размере 9% или на прибыль (18%).

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Фокус выбрал семь ключевых законов 2021 года, влияющих на экономику страны.

Земельные аукционы

В мае парламент принял закон о земельных торгах через электронные аукционы, который вступил в силу 5 июля, через пять дней после запуска продажи земли сельхозназначения. Закон крайне важен, так как регулирует работу единой торговой системы, где проходят электронные аукционы по продаже сельхозземли.

"Это существенно сократит ресурсы для поиска земли и сбор документов для подписания договора, поскольку при формировании участка как лота такие документы будут собираться на этапе его подготовки к торгам", — считает Богдан Яськив, старший партнер ЮФ "Тотум". На таких аукционах могут продавать землю физлиц, а также находящуюся в государственной или коммунальной собственности".

Парламент в 2021 году подготовил немало сюрпризов. Один из них — налог при продаже недвижи­мости. Из хорошего — закон о коллекторах, которых немного приструнили

Основная цель закона — стимулирование оборота рынка земель.

"Проведение торгов в электронном виде дешевле, доступнее и удобнее, чем классическая схема. Соответственно, ожидается положительное влияние на развитие рынка и его оживление, насколько это возможно. Также устранение сомнительных схем позволит достичь действительно рыночных цен, что выведет из тени значительную часть отрасли", — уверен Игорь Кравцов, партнер юридической группы LCF, руководитель практики трансграничных споров. Сейчас в системе "Прозорро. Продажи" идут аукционы по аренде земель государственной и коммунальной собственности. Продавать их нельзя, поскольку в июле 2021 года рынок земли открылся частично. А вот физлица между собой могут торговать. В будущем закон об аукционах позволит в единой торговой системе заключать сделки по земле разных форм собственности.

Вывести банки с рынка: закон №1588-IX

Парламент 30 июня принял закон №1588-IX о выводе банков с рынка и удовлетворении требований кредиторов этих банков.

"Фактически ФГВФЛ становится специальным правоохранительным органом, он проводит расследование деятельности банка, по результатам которого принимает решение о привлечении к ответственности виновных лиц [в банкротстве]", — отмечает Владимир Невмержицкий, юрист Юридической группы LCF.

Важная инициатива 2021 года — налоговая амнистия. Но эксперты сомневаются, что при существу­ющем уровне доверия к государству граждане поспешат амнистировать капитал

В Фонде гарантирования вкладов физлиц уверены, что этот документ сигнализирует менеджменту и владельцам банков, что виновные в банкротстве не избегнут наказания.

"Закон расширил круг лиц — причинителей вреда. Если до сих пор ими могли быть только связанные с банком лица — то есть менеджмент, владельцы, — то теперь таковыми могут считаться "другие лица". Это позволит Фонду предъявлять требования к большему кругу лиц для защиты интересов кредиторов ликвидируемых банков", — объясняет Виктор Новиков, заместитель директора-распорядителя ФГВФЛ.

Благодаря закону у Фонда появились новые возможности.

"Его положения регулируют право Фонда обращаться в суды любой юрисдикции, регулирующие последствия прекращения деятельности банка как юрлица. Эти обращения делаются в интересах банка и его кредиторов для возмещения причиненного им ущерба", — говорит Богдан Яськив, добавляя, что качественное использование Фондом предоставленных ему прав и соблюдение сроков их реализации позволит эффективно отстаивать интересы банка и его кредиторов в судах.

Поскольку закон вступил в силу только в начале августа, судебная практика по его применению еще формируется. На начало ноября 2021 года Фонд подал 69 исков по 44 банкам-банкротам с общей суммой требований 97,8 млрд грн.

"Ресурсный" закон 5600

30 ноября парламент принял закон о сбалансированности бюджетных поступлений. Речь идет об усилении налоговой нагрузки для бизнеса и физлиц. Документ лежит на подписи у президента, он должен вступить в силу в 2022 году.

В законе много налоговых нововведений. Одно из них — усиление налогообложения малого фермерского бизнеса.

"Фермеры, которые сегодня не облагают налогом прибыль, получаемую из собственной агропродукции с участка до 2 га, теперь будут платить. Если размер дохода от продукции превышает 12 минимальных зарплат (это примерно 72 тыс. грн), то придется уплатить налог на доходы физических лиц 18% и военный сбор 1,5%", — объясняет Нина Бец, руководитель практики налогового права ЮФ "Ильяшев и партнеры". По ее словам, закон также с 2023 года вводит обязательный ежегодный платеж на землю — 4% от ее нормативно-денежной оценки. Его будут платить владельцы участков площадью от 50 соток.

[ + – ] ФЕРМЕРАМ "ПОМОГЛИ". Новый "ресурсный" закон обязал мелких фермеров платить налоги и на доходы, и на землю Фото: УНИАН

"Главная цель нововведений ориентирована не столько на увеличение доходной части бюджета и дополнительные поступления налогов, сколько на перераспределение рынка и его монополизацию, ведь содержание сельскохозяйственной земли станет финансово сложным для собственника, он вынужден будет ее продать", — констатирует Нина Бец. Неприятные новости подготовил закон и для физлиц в сфере недвижимости. Теперь третья и следующие продажи объектов недвижимости в течение года облагаются налогом 18%, а вторая продажа в течение года — 5%.

"Налогом на доходы в размере 18% от разницы между ценой продажи и ценой покупки объекта недвижимости будут облагаться продажи третьей и всех последующих объектов недвижимости в течение отчетного года. Возможен рост цен на недвижимость", — отметила Марина Семенова, адвокат АБ "ЮФ "Семенова и партнеры".

Важно

Кто заплатит новые налоги. Почему бизнесу не нравится "антиолигархический" законопроект №5600

Александр Третьяков, старший юрист ЮФ "Антика", впрочем, считает, что для рынка эффект изменений будет минимальным.

"На рынке давно отработаны схемы минимизации налогов у лиц, торгующих недвижимостью. Несмотря на все меры, направленные на противодействие этим схемам, включая новые правила оценки квартир, деятельность частных лиц, занимающихся куплей-продажей квартир, не прекращается", — говорит Третьяков.

Также закон расширяет полномочия фискалов.

"У налоговой появится право на обращение в суд с заявлениями относительно запрета на выезд руководителя предприятия, которое имеет налоговый долг. Ужесточится процедура взыскания налоговой задолженности. Это свидетельствует о переходе государства от стимулирующих мер к конфискационным", — предупреждает Дмитрий Куцевол, адвокат, партнер АО "Ассирия".

Налоговая амнистия

В июне 2021 года парламент принял инициированный президентом Владимиром Зеленским закон о налоговой амнистии. В соответствии с ним, кампания по амнистии капиталов продлится с 1 сентября 2021 по 1 сентября 2022 года. Легализовать капиталы можно по ставке 5%.

Проведение торгов по земле в электронном виде дешевле, доступнее и удобнее, чем классическая схема. Она устраняет сомнительные схемы, позволяя достичь действительно рыночных цен на землю партнер юридической группы LCF Игорь Кравцов

Благие намерения власти вывести из тени капиталы украинцев эксперты оценивают скептически.

"Кроме попытки в турборежиме наполнить бюджет, другой долгосрочной цели у амнистии капиталов нет", — считает Ростислав Кравец, адвокат, старший партнер АК "Кравец и Партнеры". Но на значительные поступления рассчитывать не приходится, ведь на середину декабря граждане легализовали лишь около 300 млн грн. Если процесс будет идти такими же темпами, в ходе кампании вряд ли удастся вывести из тени хотя бы 1 млрд грн, а в бюджет дополнительно поступит не более 50 млн грн.

Вячеслав Черкашин, старший аналитик по налоговым вопросам Института социально-экономической трансформации, непопулярность амнистии объясняет высокой ставкой сбора, слабыми гарантиями государства, особенно в сфере финмониторинга, и агрессивной идеологией. По мнению Ростислава Кравца, с учетом скорости, с которой в Украине меняется законодательство, декларирование активов выглядит для граждан опасным инструментом, угрожающим дальнейшей ответственностью за уклонение от уплаты налогов.

"Антиколлекторский" закон №1349-IX

С 14 апреля 2021 года в Украине начал действовать "антиколлекторский" закон №1349-IX. Его цель — защита потребителей финансовых услуг от злоупотреблений коллекторских компаний при "выбивании" долгов.

"До принятия закона рынок коллекторов никак не регулировался, — говорит Марина Хеленюк. — Ни в одном законодательном акте не были закреплены полномочия коллекторов, что привело к их произволу и вседозволенности. Теперь же любая коллекторская компания должна пройти аккредитацию в Нацбанке, а банки должны расторгнуть договоры с неаккредитованными коллекторами".

Важно

Не звони мне больше, не звони. Что запрещено и разрешено делать коллекторам по новому закону

По мнению Романа Луцько, адвоката АО SLA Attorneys, правовая защита заемщиков от недобросовестных действий коллекторов улучшается.

"Нововведения сдерживают агрессию коллекторов. Но с принятием "антиколлекторского" закона наблюдается снижение темпов погашения просроченной задолженности из-за ухудшения дисциплины, что говорит о необходимости доработки и внесения дополнений в закон", — считает Луцько.

Привет, БЭБ! Закон №1150-IX

В марте 2021 года вступил в силу закон №1150-IX, регулирующий создание в Украине единого госоргана, ответственного за борьбу с экономическими преступлениями. Это Бюро экономической безопасности (БЭБ). Раньше такие дела могли вести три ведомства — Налоговая милиция, СБУ и Нацполиция. Полноценно новосозданный орган должен заработать в конце декабря 2021 года.

"Честный бизнес в Украине в связи с началом работы БЭБ надеется на завершение эпохи безосновательных наездов и шантажа со стороны правоохранителей, что позволит прозрачно работать, декларировать доходы и платить налоги. Бизнес рассчитывает работать в правовом поле, четко понимая правила игры, следуя которым можно прогнозировать экономические перспективы, выстраивать стратегию и тактику развития", — говорит Александр Телешецкий, партнер, адвокат АО "Лещенко, Дорошенко и партнеры".

Однако ожидания могут не оправдаться.

"Присутствует угроза, что общество через год получит старую налоговую милицию в новой обертке", — предупреждает Вячеслав Черкашин.

Закон о страховании: новая редакция

Новую редакцию закона о страховании Верховная Рада приняла в ноябре 2021 года. По словам Марины Хеленюк, юриста Stron Legal Services, документ предполагает введение новых требований к страховщикам для выхода на рынок. Речь идет о прозрачной структуре собственности, безупречной деловой репутации владельцев и наличии плана деятельности на три года. Хеленюк подчеркивает, что закон предусматривает получение одной лицензии для страховой компании вместо нескольких на каждый отдельный вид услуг, как это делалось прежде.

Эксперты позитивно оценили прописанную в законе процедуру передачи портфеля от одного страховщика к другому при ликвидации, что делает процесс вывода компаний с рынка более цивилизованным.

Важно

Время показывать деньги. Парламент принял ключевые законы для налоговой амнистии

В Нацбанке, который регулирует страховой рынок, принятому закону рады.

"Новый закон меняет целый спектр требований к лицензированию страховщиков, оценке их платежеспособности и ликвидности, корпоративному управлению и управлению рисками, прекращению деятельности компаний и передаче страхового портфеля", — подчеркивают в НБУ.

Однако качеством закона довольны не все. По оценке Вячеслава Черняховского, гендиректора ассоциации "Страховой бизнес", в документе избирательно, хаотично и без учета специфики и состояния экономики Украины применяются подходы Евродиректив.

"В большинстве стран Европы сферу страхования регулируют три основных закона — о платежеспособности страховщиков, договорах страхования и о регулировании деятельности страховых посредников. У нас же "первое, второе и компот" оказались в одной законодательной "кастрюльке", — говорит Черняховский.