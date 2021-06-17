Время показывать деньги. Парламент принял ключевые законы для налоговой амнистии

Добровольная разовая декларация активов стартует в сентябре.

Верховная Рада 15 июня 2021 года приняла внесенный президентом Владимиром Зеленским законопроект о налоговой амнистии №5153. Кроме этого документа, который вводит добровольную разовую декларацию активов для физлиц, депутаты также поддержали другие проекты из пакета по налоговой амнистии. Кампания по амнистии капиталов начнется 1 сентября 2021 года и продлится один год.

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Налоговая амнистия не для всех

"Готовящаяся в Украине амнистия направлена на выявление и "обилечивание" доходов и купленных на них активов, которые не были задекларированы ранее вопреки требованиям закона", — обобщает суть нововведений Андрей Серветник, партнер, руководитель практик Международного налогообложения Deloitte Private в Украине.

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В числе главных корректив, внесенных в текст ключевого проекта по амнистии перед вторым чтением, Денис Шевчук, юрист ЮК "Волхв", называет изменение сроков добровольного декларирования. Если в первом чтении декларации предлагалось подавать с 1 июля 2021 года до 1 июля 2022 года, то во втором кампанию перенесли на период с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года. Также эксперт обращает внимание на увеличение срока проверки декларации фискалами с 20 до 60 дней.

По мнению Вячеслава Черкашина, эксперта по вопросам налоговой и таможенной политики, законопроект №5153 после доработки ко второму чтению стал более жестким для простых украинцев и более мягким для людей власти. Указано, что декларантами не могут быть чиновники, в том числе народные избранники и силовики, занимавшие свои посты с января 2010 года. Получается, что тех из них, кто в госструктурах работал с 2005 по 2009 год, к налоговой амнистии допустили. Черкашин также отмечает, что документ содержит не относящиеся к амнистии нормы об увеличении налогов. Так, для граждан, продающих третий и более объект недвижимости за год, ставку НДФЛ предлагается повысить с 5% до 18%; для тех, кто получил более двух объектов недвижимости в наследство, — с 0% до 5%.

Страшная декларация: "Постучат и спросят"

Некоторые эксперты опасаются, что налоговая амнистия нанесет удар по среднему классу и заробитчанам. Народный депутат Нина Южанина в своем Facebook обращает внимание: в тексте указано, что человек, который не подаст декларацию, может иметь за счет официальных доходов (с которых уплачены налоги) только квартиру до 120 кв. м, дом до 240 кв. м, нежилую недвижимость до 60 кв. м, одно авто и другие активы в эквиваленте до 400 тыс. грн.

"К каждому из таких людей, которые не подадут декларацию, постучат и спросят, за счет каких средств приобретены активы", — отмечает Южанина.

Черкашин также приходит к выводу, что основной удар фискалы нанесут по среднему классу.

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По мнению Андрея Серветника, указанные опасения верны, но вряд ли реализуются на практике из-за огромного количества потенциальных неплательщиков и относительно небольших сумм неуплаченных налогов.

Налоговый консультант Киевского центра поддержки и развития бизнеса, гендиректор компании "Е.С. Консалтинг" Александра Томашевская не разделяет опасения коллег. По ее мнению, воспользоваться амнистией следует по-настоящему богатым гражданам, которых нет среди украинских заробитчан.

Закрутят гайки

Обеспеченным украинцам эксперты советуют не пренебрегать налоговой амнистией. В числе тех, кому стоит побеспокоиться о ее подаче, Андрей Серветник называет физлиц-резидентов, которые получают доходы на персональные счета за рубежом без декларирования и уплаты налогов в Украине. Ведь информация о таких доходах может стать известна отечественным фискалам в связи с общемировой тенденцией налоговой прозрачности и обмена информацией.

"В пакете нормативных актов, кроме амнистии капитала, планируется ужесточение контроля полноты уплаты налогов гражданами. Поэтому я рекомендую рассмотреть амнистию скорее как удачную возможность, нежели повод засветиться в налоговой", — говорит Александра Томашевская. Собеседница Фокуса предлагает оценивать ситуацию взглядом из будущего, так как с 2022 года возможностей не платить налоги может не быть.

"Ответственность за неподачу одноразовой (специальной) добровольной декларации не предусмотрена. Тем не менее лицам, владеющим движимым или недвижимым имуществом, не соответствующим доходам, стоит задуматься, как они будут объяснять его происхождение фискальным органам, учитывая явный курс правительства на усиление контроля", — продолжает Денис Шевчук.

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О грядущем закручивании гаек недвусмысленно говорит текст принятого законопроекта №5153. Там содержится предписание Кабмину в течение девяти месяцев со дня вступления закона в силу разработать и внести в Верховную Раду законопроект об усилении контроля за полнотой налогообложения доходов физлиц.

Даниил Гетманцев, председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, заявления о том, что налоговая амнистия приведет к усилению давления на средний класс, считает манипуляцией. Он подчеркивает, что амнистия — дело добровольное, хотя и советует воспользоваться этой возможностью.

"Допустим, у вас есть $20 тыс., с которых не уплачены налоги. Уплатив с этой суммы $1 тыс. (5%), вы навсегда избавите себя от беспокойства о том, что в Украине или где-либо за рубежом у вас потребуют объяснить происхождение этих денег", — приводит пример Гетманцев. В разговоре с Фокусом он также отметил, что в данный момент правительство и парламент не рассматривают введение обязательного декларирования доходов для всех граждан, равно как и внедрение контроля за расходами физлиц.

По мнению Томашевской, проще всего усилить контроль за уплатой налогов через банковскую систему и введение контроля расходов. Напомним, первые серьезные шаги ужесточения контроля над налогообложением физлиц сделаны в 2020 году со вступлением в конце апреля прошлого года закона о финмониторинге. Теперь банковский финансовый мониторинг тщательно изучает все операции физлиц и при подозрении на нелегальные операции останавливает их и запрашивает подтверждающие документы, среди которых документы о доходах и декларации.