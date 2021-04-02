Миллионеры и трущобы. Чем закончится налоговая амнистия от Зеленского?

Украина — страна бедных или богатых? На этот вопрос можно ответить утвердительно как в первом случае, так и во втором.

С одной стороны, в стране чуть ли не 60% населения находится за чертой бедности, то есть, живет на прожиточный минимум (в марте 2021 года это 2,5 тыс. грн для работоспособных граждан).

С другой стороны, по данным НБУ, на начало января 2021 года граждане хранят в банках на счетах 682,6 млрд грн.

По самым скромным предположениям, вне банков (считай, под подушкой) граждане хранят ещё не менее 400 млрд грн. Для 40-миллионной страны это небольшая сумма, но и не та, при которой можно рассуждать о тотальной бедности. Для сравнения, ВВП соседней Молдовы — 333 млрд грн. ($11,9 млрд).

Часть накоплений украинцев — это теневые доходы. Те самые, благодаря которым крутится и вертится украинская экономика, получая прирост потребления и предоставляя возможность предприятиям и физлицам выживать.

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Что охраняешь, то и имеешь. Почему Бюро Экономической Безопасности не сможет побороть коррупцию

Украина взяла курс на Европу, об этом уже седьмой год подряд нам вещают с экранов и мониторов. Постепенно идут изменения в законодательстве, вводятся жесткие правила по модели стран ЕС относительно контроля над финансовыми оборотами граждан и бизнеса, под эгидой борьбы с отмыванием грязных денег ужесточается финмониторинг банков.

Теперь президент предлагает амнистию, мол, заплатите 2,5–9% от указанного в декларации, и будете "белыми".

С одной стороны, заманчивое предложение для части долларовых миллионеров — накопленные ими капиталы в случае легализации действительно могли бы пойти в экономику в виде инвестиций. Кто-то из них также мог бы вернуть выведенные на Каймановы Острова миллионы, чтобы свободно распоряжаться ими внутри страны.

Но вот ведь в чем вопрос: основные средства, спрятанные украинцами, связаны либо с коррупцией и другими уголовными преступлениями, либо были скрыты, чтобы их никогда и никто не увидел и не нашел. Не говоря уже о том, что есть кеш, который по нынешним проектам закона амнистировать невозможно.

По амнистии, предложенной Зеленским, чиновники права обелиться не имеют, как и те, кто уже под пристальным вниманием СБУ и Генпрокуратуры.

Итого, если убрать упомянутые сложно поддающиеся легализации грязные капиталы, остается небольшая прослойка бизнеса, спрятавшего часть прибыли на офшорных счетах и в виде имущества внутри страны.

Для него амнистия — это пряник, который позволит легализоваться и свободно вложить средства без угрозы преследования со стороны контролирующих органов.

Но есть вопрос. В таком коррумпированном государстве, как Украина, при специально созданных обстоятельствах амнистию пройдут и другие — да, те самые чинуши, которые всегда умели "порешать". Особенно в условиях слабого законодательного поля и размыто функционирующих контролирующих органов и судов.

В таком случае амнистия — это не просто пряник для миллионеров, но повод для роста социального напряжения в обществе. Ведь граждане, наблюдая за тем, как обеляются воры, почувствуют себя "лохами".

Итогом такой амнистии станет глобальное разочарование, дескать, зачем работать открыто, если можно все прятать, а потом по ставке 5% получить стопроцентное прощение грехов?!

Есть еще один риск: подавшие спецдекларацию могут вдруг оказаться под пристальным вниманием государства вопреки положениям законопроекта №5153, где сказано, что лицо, ее подавшее, получит государственные гарантии и освобождение от ответственности. Ведь, какие вообще гарантии может дать кому-то Украина?

Провалится амнистия или нет, это будет интересный опыт, который в очередной раз вскроет реальную ситуацию в стране. Так что ждем.