Выгорание — состояние, вызванное хроническим стрессом, которое приводит к снижению мотивации и в целом к падению уровня производительности человека. Эксперты рассказали Фокусу, как отличить выгорание от усталости, нужен ли отпуск в моменты выгорания, и как украинцам преодолеть это тяжелое состояние в условиях полномасштабной войны в Украине.

Полномасштабное вторжение, экономическая нестабильность и ежедневные вызовы вызывают стресс, который влияет на ежедневную работу людей в компании. Об этом говорится в нынешнем исследовании Gradus Research "Ожидания от работодателей в ситуации тотального выгорания". Результаты исследования показывают, что важнейшими факторами для работников остается финансовое вознаграждение и баланс между работой и личной жизнью — об этом заявили 46% опрошенных. В топ 5 факторов также вошли атмосфера в команде (33%), гибкая модель работы (27%) и возможности карьерного роста (23%). В исследовании также выявлено, что нагрузка и неопределенность — основные факторы стресса на работе, и 42% респондентов больше всего стрессируют на работе из-за чрезмерной нагрузки. Однако более 35% опрошенных также указывают на неопределенность в компании, как ключевой стресс-фактор. Фокус исследовал подробно тему выгорания на работе, его причин и возможности выхода из состояния истощения и стресса.

Не просто усталость: как распознать выгорание на работе и в чем главные причины

Марина Стародубская, автор книги "Как понять украинцев: кросс-культурный взгляд", консультантка по кросс-культурному взаимодействию, адъюнкт-профессор Киево-Могилянской Бизнес Школы, в комментарии Фокусу объяснила: явление выгорания все чаще привлекает внимание работодателей из-за существенного ускорения темпа выполнения работы, а следовательно — повышения требований к работникам: ожидания постоянно находиться на связи, молниеносно отвечать на имейлы, а то и делать это в реальном времени через чаты и мессенджеры, генерировать решения с помощью инструментов генеративного искусственного интеллекта. "По данным Work.ua, выгорание пережили 49% участников их исследований, а это преимущественно крупные системные бизнесы. Выгорание совсем не выгодно для работодателя, поскольку влечет за собой более частые больничные или отгулы из-за проблем с ментальным здоровьем, раздражительность, апатию и сниженную производительность работников — а это прямые расходы или упущенные выгоды", — говорит эксперт.

По ее мнению, среди самых больших мифов о выгорании — это то, что оно вызвано сугубо перегрузкой, и достаточно дать работнику пару дней отгула, чтобы восстановить силы. Однако исследования Gallup доказывают, что не только количество рабочих часов в неделю имеет значение, но и то, как работники проживают нагрузки на работе. "Риск выгорания существенно возрастает при работе более 50 часов в неделю и критически возрастает, когда этот показатель достигает 60 часов. Но эффект количества рабочих часов может усилиться или ослабиться другими факторами, такими как: несправедливое отношение, неуправляемость нагрузки, нечеткость постановки задач руководителем, отсутствие поддержки руководителя, нереалистичные сроки выполнения работы", — объяснила Марина Стародубская.

Большая нагрузка может стать причиной выгорания, говорят специалисты Фото: Pixabay

По мнению налогового консультанта Александры Томашевской, выгоранием можно назвать ненависть к работе, которая выражается в невозможности ее выполнять — тело блокирует человека при попытках работать. "В легкой форме выгорание вызывает прокрастинацию, но иногда, если продолжать себя принуждать к нежелательной работе, могут иметь место панические атаки и нервный срыв. Тело дает тебе знать, что этой работой больше заниматься нельзя", — говорит Томашеская. И добавляет историю из реальной жизни: "Одна моя подруга принимала антидепрессанты в течение нескольких лет, регулярно посещала психологов, чтобы продолжать работать на работе в бухгалтерии с очень хорошим уровнем оплаты, хотя морально уже была полностью истощена. Психологи советовали ей уволиться, поскольку уровень выгорания превысил 100%".

Выгорание работников не выгодно работодателям, которые теряют на снижении эффективности работников Фото: RDNE Stock project

В целом выгорание не считается клиническим состоянием, а еще термин не является новым, ведь, как рассказала Марина Сародубская, его определение сформулировали ученые Кристина Маслач и Сьюзан Джексон в 1981 году, когда провели первое исследование выгорания в организациях с использованием инструмента их разработки. "В их книге "Вызов выгорания", они определяют это явление как "состояние работника, проявляющееся через сокрушительное истощение, ощущение цинизма, дистанцированности от работодателя и неэффективности". Люди, у которых присутствуют все названные проявления, испытывают выгорание почти постоянно", — говорит эксперт.

Нехватка энергии, истощение, отстранение от работы, прокрастинация — это все проявления выгорания Фото: Freepik

По ее словам, Всемирная организация здравоохранения определила выгорание в 2019 году из-за этих же факторов: "синдром, вызванный хроническим и неуспешно управляемым стрессом на работе, с тремя проявлениями: ощущение нехватки энергии и истощения; рост ментальной дистанции между работником и работой; негативизм и цинизм работника; подрыв эффективности".

Фактически, говоря о выгорании, речь не идет о сильной усталости работника, а речь идет о стрессе, истощении, которые приводят к определенному безразличию работника и в результате резкому падению его производительности. "На мой взгляд, при сильной усталости нет сил ни на какую активность, но при выгорании имеет место отвращение к рабочим задачам, на другие виды активности силы есть", — говорит Александра Томашевская.

Стресс во время войны: как ситуация с безопасностью в Украине влияет на состояние работников

Специалисты говорят о большом влиянии войны на состояние работников, которое определено, как выгорание. "В тех условиях, в которых мы все находимся, сложных с точки зрения регулярного недосыпа, когда мы не можем нормально восстанавливаться, с точки зрения там постоянных переживаний, постоянных тревог. Этот разбаланс и деривация сна приводит не так к самому выгоранию в своей работе, профессиональной деятельности, как к выгоранию в целом в жизни во всех сферах. Получается так, что часть времени, которые человек мог бы инвестировать в отдых, он просто находится в тревоге, в переживаниях или в сохранении своей собственной жизни. И он не восстанавливается", — говорит основательница и CEO консалтинговой компании Talent Match Наталья Слинько. По ее словам, для работодателей такая ситуация не имеет большого значения, потому что человек должен вернуться на рабочее место и работать, выполнять свой определенный объем работы.

Война в Украине не является причиной выгорания, но является фактором, усиливающим стрессовое состояние работников, что приводит к выгоранию Фото: Олег Синегубов / Telegram

"Однозначно война усилила риски выгорания работников, поскольку добавила факторов неконтролируемого стресса — например, ночные обстрелы, которые не дают спать, разрушения, стресс родных военнослужащих из-за заботы об их состоянии и здоровье, потеря работы или ухудшение условий жизни из-за экономических проблем, вызванных войной. Все это добавляет раздражительности, обессиливания и психологического истощения, когда энергии едва хватает на базовые бытовые аспекты, а на работу ее может уже не хватать", — объяснила Марина Стародубская.

Выход есть: какие способы преодолеть выгорание существуют и что является эффективным решением

По мнению Александры Томашевской, среди решений, которые может принять работник, испытывающий выгорание, — изменения. Однако речь не идет о смене работы по этой же специальности на другую, скорее, это все же о смене вообще вида деятельности. "Работник, который выгорел, не должен страдать, поэтому, если для него нет совсем другой работы в компании, увольнение — единственный действенный метод. Даже если выгорел директор компании, нужно искать ему замену частично или полностью", — уверена эксперт.

Сменить работу не всегда выход, однако увольнение с работы при выгорании однозначно является решением, говорят специалисты

По преодолению состояния эксперты также говорят о своевременном распознании проблемы. Фактически, если человек на первых этапах замечает признаки выгорания, то, возможно, он сможет восстановиться после отпуска или перехода на дистанционный формат. "Важно не дойти до стадии дегуманизации и полностью не отказаться от всего, что ты делаешь, что было для тебя важным", — говорит Наталья Слинько. И добавляет: смена работы вообще никогда не бывает хорошим выходом из выгорания. Ведь когда человек переходит на новую работу, то должен приложить больше усилий для достижения результатов, а без нормального восстановления он не задержится на этом месте. "Если уж случилось так, что надо увольняться в стадии выгорания, лучше всего уволиться и взять какой-то перерыв", — советует специалист.

Увольнение с работы может стать выходом для работника, испытывающего выгорание и демотивацию Фото: Freepik

По мнению Марины Стародубской, выгорание невозможно преодолеть, работая только со стороны работника. Ведь выгорание вызывают системные факторы организации труда — если речь не идет о проявлениях войны, которые контролировать ни одна из сторон трудовых отношений не может. "Вспомним топ-5 причин выгорания по данным Gallup и увидим, что работник сам не сможет их изменить, потому что и несправедливое отношение, и недостаток поддержки и размытость ожиданий, и нереалистичные дедлайны — это проявления организационной культуры. Поэтому выгорание можно эффективно адресовать только на уровне работодателя — через изменения в подходах к организации труда", — пояснила эксперт.

Чем хуже люди себя чувствуют на работе, тем быстрее выгорают при меньшем количестве отработанных часов

Марина Стародубская советует работодателям устранить неэффективности в организации труда — неуклюжие процессы, ненужные согласования, рассинхронизированные КРІ, вызывающие нездоровую конкуренцию между функциями, которые должны сотрудничать, "размытые" описания ролей, обязанностей и критериев оценки работы. Кроме того, компаниям стоит работать над организационной культурой и ценностями. "Учите и мотивируйте, а не только требуйте. Чтобы люди были активом, который дает ценность, а не ресурсом, который является расходом, их надо обучать актуальным для работы навыкам, менторить в процессе и мотивировать — и здесь не только о деньгах. Потому что чем хуже люди себя чувствуют на работе, тем быстрее выгорают при меньшем количестве отработанных часов. И чем меньше люди умеют, тем хуже они работают, а при усложненной культуре еще и мотивация будет низкая", — говорит Марина Стародубская.

Однако не только работодателям стоит позаботиться о собственной организации для предупреждения выгорания работников. Многое зависит от выбора, который делает человек, когда принимает решение о работе в определенной компании с ее особенностями и подходами к рабочим процессам.

Сам работник не может повлиять на процессы в компании, и на работодателях большая роль в вопросе выгорания работников Фото: Pexels

"Если на собеседовании вам говорят, что в организации "неформальная атмосфера" и менеджмент "лично вовлечен" во все процессы, то стоит осознавать, что процессов там нет, грузят работой тех, кто "тянет", а кто "не тянет", считается недостаточно лояльным", — отметила Марина Стародубская. Эксперт советует планировать ресурс, ведь "убиваться" на работе из-за важной задачи — недальновидно.

"Выстраивайте на работе профессиональные границы, не "догоняйте, чтобы причинить добро" коллегам, которые этого не просили, обдумывайте, какой уровень excellence реально нужен для какой задачи. Так же с параллельными проектами — у нас общепринятая практика набирать больше, чем "вывозим", а потом выгорать или подводить людей, потому что не даем нагрузке совета", — объяснила Марина Стародубская. Эксперт также отметила в комментарии Фокусу, что специалистам лучше прицельно изучать культуру организации, куда они собираются пойти работать.

"В Украине работодатели имеют диспропорциональное влияние на работников в части нагрузки и увольнения — хотя бы в бизнесе и общественном секторе. Правовых рычагов против неадекватного руководства или чужеродной вам культуры у вас в основном не будет. Поэтому взвешивайте, в какой культуре вы будете продуктивны и мотивированы (а значит — менее вероятно выгорите)", — подытожила Марина Стародубская.