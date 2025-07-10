Какая минимальная зарплата в июле 2025 года и при чем здесь ФЛПы: детали

В июле 2025 в Украине действуют новые размеры минимальной заработной платы, от которых зависят не только доходы работников, но и налоговая нагрузка на предпринимателей.

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Если работник получает меньше установленного законом минимума, работодатель обязан осуществить доплату до этого уровня. В случае, когда работник не выполнил месячную норму рабочего времени, ему выплачивается заработная плата пропорционально фактически отработанным дням. Об этом говорится в материале издания "Zaxid.net".

Особенно важна минимальная зарплата для физических лиц-предпринимателей (ФЛП), ведь именно от ее размера исчисляются основные налоги и сборы.

В 2025 году эти суммы выглядят так:

единый социальный взнос (ЕСВ) — 1760 грн в месяц (22% от минимальной зарплаты);

единый налог для ФЛП II группы — 1600 грн (20% от минималки);

военный сбор для ФЛП I и II группы — 800 грн (10% от минимальной зарплаты).

Кроме того, минимальная заработная плата влияет на установление предельных лимитов дохода для предпринимателей, действующих в течение всего года. Также она определяет и сумму налога на недвижимость, уплачиваемую владельцами коммерческой недвижимости. Хотя ставка налога устанавливается местными органами власти, законом предусмотрено, что она не может превышать 1,5% минимальной зарплаты на каждый квадратный метр сверх установленной нормы площади.

Согласно прогнозам Минфина, предпринимателей ожидает дальнейший рост налогов. В мае ведомство обнародовало проект основных социальных стандартов на 2026-2028 годы. Если эти показатели будут учтены в законе о государственном бюджете, то уже в 2026 году минимальная зарплата составит:

2026 год — 8688 грн;

2027 год — 9374 грн;

2028 год — 10 059 грн.

В этом случае суммы налогов для предпринимателей возрастут соответственно. В частности, ЕСВ в 2026 году достигнет 1911 грн, единый налог для ФЛП II группы — 1738 грн, а военный сбор — 869 грн.

Напомним, о том, что Минфин планирует за три года отменить или значительно ослабить банковскую тайну, 1 июля сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Он также рассказал, какие новые налоги планируют ввести в Украине уже в ближайшее время.