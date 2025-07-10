Яка мінімальна зарплата в липні 2025 року і до чого тут ФОПи: деталі

У липні 2025 року в Україні діють нові розміри мінімальної заробітної плати, від яких залежать не лише доходи працівників, а й податкове навантаження на підприємців.

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Якщо працівник отримує менше встановленого законом мінімуму, роботодавець зобов'язаний здійснити доплату до цього рівня. У разі, коли працівник не виконав місячну норму робочого часу, йому виплачується заробітна плата пропорційно фактично відпрацьованим дням. Про це йдеться в матеріалі видання "Zaxid.net".

Особливо важлива мінімальна зарплата для фізичних осіб-підприємців (ФОП), адже саме від її розміру обчислюються основні податки та збори.

У 2025 році ці суми виглядають так:

єдиний соціальний внесок (ЄСВ) — 1760 грн на місяць (22% від мінімальної зарплати);

єдиний податок для ФОП II групи — 1600 грн (20% від мінімалки);

військовий збір для ФОП I і II групи — 800 грн (10% від мінімальної зарплати).

Крім того, мінімальна заробітна плата впливає на встановлення граничних лімітів доходу для підприємців, які діють протягом усього року. Також вона визначає і суму податку на нерухомість, що сплачується власниками комерційної нерухомості. Хоча ставка податку встановлюється місцевими органами влади, законом передбачено, що вона не може перевищувати 1,5% мінімальної зарплати на кожний квадратний метр понад встановлену норму площі.

Згідно з прогнозами Мінфіну, на підприємців очікує подальше зростання податків. У травні відомство оприлюднило проєкт основних соціальних стандартів на 2026-2028 роки. Якщо ці показники буде враховано в законі про державний бюджет, то вже 2026 року мінімальна зарплата становитиме:

2026 рік — 8688 грн;

2027 рік — 9374 грн;

2028 рік — 10 059 грн.

У цьому разі суми податків для підприємців зростуть відповідно. Зокрема, ЄСВ у 2026 році сягне 1911 грн, єдиний податок для ФОП II групи — 1738 грн, а військовий збір — 869 грн.

Нагадаємо, про те, що Мінфін планує за три роки скасувати або значно послабити банківську таємницю, 1 липня повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Він також розповів, які нові податки планують запровадити в Україні вже найближчим часом.