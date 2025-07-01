"Мінфін знову порушив закон": в Україні готують підвищення податків, — нардеп

Міністерство фінансів мало подати у Верховну Раду Бюджетну декларацію на 2026-2028 рік за три дні, але цього не сталось. Народний депутат Ярослав Железняк опублікував її зміст, щоб пояснили, чому наполягав на оприлюдненні цього тексту.

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Парламентар розкритикував документ. У своїй публікації від 1 липня він розповів, що найближчим часом в Україні планується запровадження нових податків.

"Мінфін знову порушив закон. Він мав в Раду подати Бюджетну декларацію на 2026-2028 рік за три дні, але це не зроблено", — написав він.

Зокрема, цього року український уряд обіцяє:

запровадити оподаткування платформ (так званий "податок на OLX");

запровадити акциз на солодкі / газовані напої;

вдосконалити систему збору податкового боргу.

При цьому нардеп наголосив, що цей же уряд "зриває реформу митниці", де втрачає щонайменше 50 мільярдів, та не помічає "зайві гроші" НЕК "Енергоатом", відкладені на болгарські реактори.

Пост Ярослава Железняка про Бюджетну декларацію Фото: Скриншот

Завдяки новим податкам Мінфін розраховує додатково зібрати:

48,5 мільярда гривень — у 2026 році;

по 28 мільярдів гривень — у 2027-2028 роках.

Плани Мінфіну щодо податків та додаткових прибутків з них Фото: Telegram/Залізний нардеп

"Нагадаю, що на контрабанді у митниці ми втрачаємо суму від 50 млрд… але жодного слова про перезавантаження митниці, яке є прямою вимогою прийнятого закону Мінфін не заклав", — зауважив Железняк.

Він звернув увагу, що прожитковий мінімум в Україні суттєво збільшувати не планують — кожного року уряд збирається додавати приблизно по 200 гривень до суми. У 2028 році цей мінімум становитиме 3667 гривень.

Уривок Бюджетної декларації, де йдеться про прожитковий мінімум Фото: Telegram/Залізний нардеп

Мінімальна зарплата в Україні, відповідно до планів уряду, зростатиме щороку на приблизно 680-690 гривень. У 2028 році її сума сягатиме 10 059 гривень.

Уривок Бюджетної декларації, де йдеться про мінімальну зарплату Фото: Telegram/Залізний нардеп

Нагадаємо, у меморандумі МВФ наголосили, що комунальні тарифи для населення в Україні залишаються нижчими за ринковий рівень. У спецагентстві ООН вважають, що державі потрібен чіткий план з формування сталого комунального сектору після війни, і щоб тарифи покривали реальні витрати, але при цьому були враховані соціальні аспекти.

Фокус розібрався, що зміниться в Україні з 1 липня. Зокрема, зміни стосуються нових виплат, автоматичного анулювання статусу ВПО, вимог до техогляду машин, стандарту напруги та вступної кампанії.