"Минфин снова нарушил закон": в Украине готовят повышение налогов, — нардеп

Министерство финансов должно было подать в Верховную Раду Бюджетную декларацию на 2026-2028 год за три дня, но этого не произошло. Народный депутат Ярослав Железняк опубликовал ее содержание, чтобы объяснили, почему настаивал на обнародовании этого текста.

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Парламентарий раскритиковал документ. В своей публикации от 1 июля он рассказал, что в ближайшее время в Украине планируется введение новых налогов.

"Минфин снова нарушил закон. Он должен был в Раду подать Бюджетную декларацию на 2026-2028 год за три дня, но это не сделано", — написал он.

В частности, в этом году украинское правительство обещает:

ввести налогообложение платформ (так называемый "налог на OLX");

ввести акциз на сладкие / газированные напитки;

усовершенствовать систему сбора налогового долга.

При этом нардеп отметил, что это же правительство "срывает реформу таможни", где теряет не менее 50 миллиардов, и не замечает "лишние деньги" НЭК "Энергоатом", отложенные на болгарские реакторы.

Пост Ярослава Железняка о Бюджетной декларации Фото: Скриншот

Благодаря новым налогам Минфин рассчитывает дополнительно собрать:

48,5 миллиарда гривен — в 2026 году;

по 28 миллиардов гривен — в 2027-2028 годах.

Планы Минфина по налогам и дополнительным доходам с них Фото: Telegram/Залізний нардеп

"Напомню, что на контрабанде в таможне мы теряем сумму от 50 млрд... но ни одного слова о перезагрузке таможни, которое является прямым требованием принятого закона Минфин не заложил", — отметил Железняк.

Он обратил внимание, что прожиточный минимум в Украине существенно увеличивать не планируют — каждый год правительство собирается добавлять примерно по 200 гривен к сумме. В 2028 году этот минимум составит 3667 гривен.

Отрывок Бюджетной декларации, где говорится о прожиточном минимуме Фото: Telegram/Залізний нардеп

Минимальная зарплата в Украине, согласно планам правительства, будет расти ежегодно примерно на 680-690 гривен. В 2028 году ее сумма будет достигать 10 059 гривен.

Отрывок Бюджетной декларации, где говорится о минимальной зарплате Фото: Telegram/Залізний нардеп

Напомним, в меморандуме МВФ отметили, что коммунальные тарифы для населения в Украине остаются ниже рыночного уровня. В спецагентстве ООН считают, что государству нужен четкий план по формированию устойчивого коммунального сектора после войны, и чтобы тарифы покрывали реальные расходы, но при этом были учтены социальные аспекты.

Фокус разобрался, что изменится в Украине с 1 июля. В частности, изменения касаются новых выплат, автоматического аннулирования статуса ВПЛ, требований к техосмотру машин, стандарта напряжения и вступительной кампании.