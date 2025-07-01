"Минфин снова нарушил закон": в Украине готовят повышение налогов, — нардеп
Министерство финансов должно было подать в Верховную Раду Бюджетную декларацию на 2026-2028 год за три дня, но этого не произошло. Народный депутат Ярослав Железняк опубликовал ее содержание, чтобы объяснили, почему настаивал на обнародовании этого текста.
Парламентарий раскритиковал документ. В своей публикации от 1 июля он рассказал, что в ближайшее время в Украине планируется введение новых налогов.
"Минфин снова нарушил закон. Он должен был в Раду подать Бюджетную декларацию на 2026-2028 год за три дня, но это не сделано", — написал он.
В частности, в этом году украинское правительство обещает:
- ввести налогообложение платформ (так называемый "налог на OLX");
- ввести акциз на сладкие / газированные напитки;
- усовершенствовать систему сбора налогового долга.
При этом нардеп отметил, что это же правительство "срывает реформу таможни", где теряет не менее 50 миллиардов, и не замечает "лишние деньги" НЭК "Энергоатом", отложенные на болгарские реакторы.
Благодаря новым налогам Минфин рассчитывает дополнительно собрать:
48,5 миллиарда гривен — в 2026 году;
по 28 миллиардов гривен — в 2027-2028 годах.
"Напомню, что на контрабанде в таможне мы теряем сумму от 50 млрд... но ни одного слова о перезагрузке таможни, которое является прямым требованием принятого закона Минфин не заложил", — отметил Железняк.
Он обратил внимание, что прожиточный минимум в Украине существенно увеличивать не планируют — каждый год правительство собирается добавлять примерно по 200 гривен к сумме. В 2028 году этот минимум составит 3667 гривен.
Минимальная зарплата в Украине, согласно планам правительства, будет расти ежегодно примерно на 680-690 гривен. В 2028 году ее сумма будет достигать 10 059 гривен.
Напомним, в меморандуме МВФ отметили, что коммунальные тарифы для населения в Украине остаются ниже рыночного уровня. В спецагентстве ООН считают, что государству нужен четкий план по формированию устойчивого коммунального сектора после войны, и чтобы тарифы покрывали реальные расходы, но при этом были учтены социальные аспекты.
Фокус разобрался, что изменится в Украине с 1 июля. В частности, изменения касаются новых выплат, автоматического аннулирования статуса ВПЛ, требований к техосмотру машин, стандарта напряжения и вступительной кампании.