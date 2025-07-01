Цены на коммуналку в Украине: в МВФ назвали сроки подорожания

Тарифы для населения в Украине по-прежнему остаются ниже рыночного уровня. При этом важно, чтобы повышение цен не лишило социальной защиты уязвимые категории граждан.

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Несмотря на повышение тарифов на электроэнергию для населения в 2023 и 2024 годах с крайне низкого уровня, стоимость отопления и горячей воды с начала войны по-прежнему регулируется мораторием на цены. Об этом говорится в меморандуме МВФ.

"Несмотря на эти повышения, цены на электроэнергию для населения, по оценке ОЭСР (2025), составляют около половины уровня цен для малого бизнеса в Киеве, тогда как цены на газ для населения покрывают примерно 50% расходов на основе рыночных цен на газ", — говорится в документе.

В МВФ считают, что Украине необходим четкий план по формированию устойчивого коммунального сектора в послевоенный период. В рамках этого подхода тарифы должны покрывать реальные затраты, а также быть рассчитаны по новой методике, которая учитывает социальные аспекты и защищает уязвимые слои населения.

Повышение тарифов поможет восстановить рентабельность потребительского сегмента энергетики, облегчить долговую нагрузку в отдельных его частях и будет стимулировать конкуренцию на оптовом и розничном рынках энергии, а также будет мотивировать меры по повышению энергоэффективности.

Напомним, в Украине члены семей военнослужащих, которые проходят службу, имеют право на льготы. Это право распространяется и на их супругов.

Ранее сообщалось, что определенные категории пенсионеров имеют возможность оплачивать коммунальные услуги по льготным тарифам. Такие льготы предоставляются представителям отдельных профессиональных групп.