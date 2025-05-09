Бесплатная коммуналка для пенсионеров: как получить льготы

В Украине некоторые категории пенсионеров могут оплачивать коммунальные услуги по льготным условиям. Такими услугами могут воспользоваться представители определенных профессий.

Related video

Об этом говорится на портале Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Отдельные категории пенсионеров имеют право на льготы при оплате за коммунальные услуги, а также при обеспечении твердым печным топливом и сжиженным газом.

Право на такие льготы имеют лица, проживающие в сельской местности и ранее работавшие по ряду специальностей в государственных или коммунальных учреждениях. В частности, это:

учителя и другие педагогические работники;

медики и фармацевты;

специалисты по защите растений;

библиотекари;

работники музеев;

работники учреждений культуры и образования;

другие специалисты сферы культуры.

Такая поддержка доступна только тем семьям, у которых среднемесячный доход на одного человека за последние полгода не превышает 4 240 гривен.

Как получить льготу

Воспользоваться правом на льготу можно, подав соответствующее заявление одним из удобных способов:

лично обратившись в ближайший сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

через представителя органа местного самоуправления;

онлайн на портале электронных услуг ПФУ;

через официальное мобильное приложение "Пенсионный фонд";

через государственный портал "Дія".

Чтобы подать заявление, нужно подготовить такие документы:

Подтверждение места жительства в сельской местности — это может быть справка из местного совета или другой официальный документ;

Справка о наличии права на льготу, которую выдают соответствующие органы — образования, здравоохранения, культуры или администрация учреждения, где работал человек. Если заведение уже не существует, справку может предоставить сельский или поселковый совет на основании записей в трудовой книжке.

Важно отметить, что льгота предоставляется на год с момента подачи заявления. Однако, эта льгота распространяется только на самого пенсионера, а не на его членов семьи.

Напомним, в 2025 году украинские пенсионеры могут рассчитывать на разнообразную поддержку, которая будет включать международную гуманитарную помощь, социальные надбавки и льготы. Это позволит улучшить их финансовое положение в условиях экономических трудностей.

Также сообщалось, что жители Украины, которые получают социальные выплаты и пенсии до 3000 гривен, имеют возможность получить дополнительную финансовую поддержку. ООН предоставляет ежемесячные доплаты в девяти регионах, наиболее пострадавших от военных действий.