Некоторые пенсионеры получат значительную доплату: кому и как начислят деньги

Некоторые жители Украины получают социальные выплаты и пенсии, размер которых не превышает 3000 гривен. Чтобы поддержать этих граждан, ООН оказывает финансовую помощь в виде ежемесячных доплат в девяти регионах, пострадавших из-за военных действий.

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Об этом говорится в материалах издания "Телеграф".

Программу поддержки решили продлить на май. Она направлена на помощь пенсионерам с низкими выплатами, людям с инвалидностью, а также получателям государственной социальной помощи вместо пенсии.

Сейчас число участников программы превышает 507 тысяч человек. Размер доплаты рассчитывается индивидуально и дополняет общий доход. Если ежемесячная пенсия или соцвыплата ниже 3250 гривен, ООН компенсирует недостающую сумму. К примеру, при выплате в 2300 гривен доплата составит 950 гривен.

Чтобы получить эту надбавку, нужно соответствовать нескольким условиям:

проживать в одном из регионов, где ведутся или возможны боевые действия;

иметь ежемесячный доход менее 3250 грн;

не получать других видов международной финансовой помощи.

Дополнительные заявления подавать не требуется — выплаты назначаются автоматически. Деньги поступают на банковский счет или доставляются через Укрпочту, в зависимости от того, как человек обычно получает пенсию или социальную помощь.

Программа ООН распространяется на жителей следующих областей:

Запорожская;

Днепропетровская;

Донецкая;

Луганская;

Николаевская;

Сумская;

Черниговская;

Харьковская;

Херсонская.

Напомним, что ранее сообщалось, что в Украине есть несколько категорий пенсионеров, которые имеют право на полное освобождение от оплаты коммунальных услуг, а также на бесплатное приобретение горючего для печей и газа.

Также сообщалось, что украинцы, которые выходят на пенсию, должны в течение 3 месяцев оформить необходимые документы и подать их в Пенсионный фонд, иначе могут потерять выплаты за месяцы — они просто "сгорят".