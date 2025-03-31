Правило 90 дней: в каком случае пенсионер может потерять пенсию за 3 месяца

Украинцы, которые выходят на пенсию, должны в течение месяцев оформить необходимые документы и подать их в Пенсионный фонд, иначе могут потерять выплаты за месяцы — они просто "сгорят".

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Об этом предупреждает издание "На пенсии".

Отмечается, что в Украине действует правило 90 дней. За это период гражданин должен написать заявление в Пенсионный фонд и предоставить туда все необходимые документы для получения в дальнейшем пенсионных выплат.

"Если заявление на назначение пенсии подается в течение трех месяцев с момента достижения пенсионного возраста, то выплаты будут назначены со дня, следующего за днем достижения этого возраста", — уточнили в ПФУ.

Отмечается, что днем подачи заявления считается день, когда орган Пенсионного фонда получил необходимые документы — то есть не само заявление, а весь пакет документов, необходимых для назначения пенсии.

"Таким образом, если вы подадите заявление до конца трехмесячного срока после достижения 60 лет, ваша пенсия будет назначена со следующего дня после дня рождения", — добавили в ПФУ.

Если же гражданин подает документы в ПФУ позже, чем через месяцы после достижения им пенсионного возраста — он начнет получать выплаты только с момента подачи документов, а выплаты за предыдущие месяцы просто потеряет.

Например, если человеку 60 лет исполнилось 30 марта, документы ему нужно подать до 30 июня. Тогда пенсию он начнет получать получать получать с 30 марта. Но если он подаст документы, например, июля, то пенсию начнет получать только с 1 июля, а предыдущие месяцы выплаты просто потеряются.

Напомним, что Министерство социальной политики Украины опубликовало советы, как увеличить размер будущей пенсии, включая официальное трудоустройство и повышение квалификации.

Также сообщалось, что с 1 марта 2025 года в Украине была произведена индексация пенсионных выплат, а также увеличен уровень минимальных пенсионных выплат отдельным категориям пенсионеров.