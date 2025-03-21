Индексация пенсий в марте: кому пересчитали пенсионные и страховые выплаты
Перерасчет пенсий производится с применением коэффициента увеличения в размере 1,115, то есть сумма надбавки к пенсии составит 11,5% размера получаемой пенсии. Таким образом средняя пенсия возрастет до 6 345 грн.
С 1 марта 2025 года в Украине была сделана индексация пенсионных выплат, а также увеличен уровень минимальных пенсионных выплат отдельным категориям пенсионеров. Кому и на сколько увеличили пенсии сообщил "Юридический советник для ВПЛ".
Перерасчет пенсии в марте, а также увеличение уровня минимальных пенсионных выплат отдельным категориям пенсионеров было сделано согласно постановлению Кабмина от 25 февраля 2025 г. №209.
Перерасчет пенсий производится с применением коэффициента увеличения в размере 1,115, то есть сумма надбавки к пенсии составит 11,5% размера получаемой пенсии. Таким образом средняя пенсия возрастет до 6 345 грн.
В то же время индексации подлежат пенсии, назначенные до 31 декабря 2024 г. включительно, и..:
- максимальный размер индексации — 1500 грн;
- минимальный — 100 грн.
Какие пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы с 1 марта?
- Пенсии лицам, уволенным с военной службы и членам их семей (кроме лиц из числа военнослужащих срочной службы).
- Пенсий по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы.
- Пенсии за особые заслуги перед Украиной, установленной реабилитированным борцам за независимость Украины в XX в.
- Пенсии государственных служащих, работников органов местного самоуправления, научных работников.
- Пенсии для лиц, которым такая пенсия была назначена по Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" до 31 декабря 2024 г.
- Ежемесячные страховые выплаты пострадавшим от несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности, и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.
Также предусмотрены предусмотрены дополнительные гарантии минимальных пенсионных выплат для:
- неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих страховой стаж 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин — не ниже 3 758 грн;
- пенсионеров, которым исполнилось 80 лет и которые имеют страховой стаж 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин — не ниже 3 758 грн;
- пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет, которые имеют страховой стаж 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин — не ниже 3 613 грн;
- пенсионеров, которым исполнилось 70 лет, но их страховой стаж менее 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин, — минимальная пенсионная выплата исчисляется в размере, пропорциональном приобретенному страховому стажу, исходя из размера минимальной выплаты 3 323 грн;
- пенсионеров, в возрасте от 75 до 80 г. при наличии страхового стажа не менее 25 г. у мужчин и не менее 20 г. у женщин — не менее 3 613 грн;
- у других категорий пенсионеров, которые не работают — не ниже 3 038 грн.
Перерасчет пенсий будет проведен автоматически, без дополнительных обращений пенсионеров. С 1 апреля автоматически пересчитают пенсии для работающих пенсионеров, с учетом обновленного (увеличенного) страхового стажа.
Напомним, что Министерство социальной политики Украины опубликовало советы, как увеличить размер будущей пенсии, включая официальное трудоустройство и повышение квалификации.