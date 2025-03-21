Индексация пенсий в марте: кому пересчитали пенсионные и страховые выплаты

Перерасчет пенсий производится с применением коэффициента увеличения в размере 1,115, то есть сумма надбавки к пенсии составит 11,5% размера получаемой пенсии. Таким образом средняя пенсия возрастет до 6 345 грн.

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С 1 марта 2025 года в Украине была сделана индексация пенсионных выплат, а также увеличен уровень минимальных пенсионных выплат отдельным категориям пенсионеров. Кому и на сколько увеличили пенсии сообщил "Юридический советник для ВПЛ".

Перерасчет пенсии в марте, а также увеличение уровня минимальных пенсионных выплат отдельным категориям пенсионеров было сделано согласно постановлению Кабмина от 25 февраля 2025 г. №209.

Перерасчет пенсий производится с применением коэффициента увеличения в размере 1,115, то есть сумма надбавки к пенсии составит 11,5% размера получаемой пенсии. Таким образом средняя пенсия возрастет до 6 345 грн.

В то же время индексации подлежат пенсии, назначенные до 31 декабря 2024 г. включительно, и..:

максимальный размер индексации — 1500 грн;

минимальный — 100 грн.

Какие пенсии и страховые выплаты будут проиндексированы с 1 марта?

Пенсии лицам, уволенным с военной службы и членам их семей (кроме лиц из числа военнослужащих срочной службы).

Пенсий по инвалидности, наступившей вследствие увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы.

Пенсии за особые заслуги перед Украиной, установленной реабилитированным борцам за независимость Украины в XX в.

Пенсии государственных служащих, работников органов местного самоуправления, научных работников.

Пенсии для лиц, которым такая пенсия была назначена по Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" до 31 декабря 2024 г.

Ежемесячные страховые выплаты пострадавшим от несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, повлекших утрату трудоспособности, и лицам, имеющим право на страховые выплаты в случае смерти потерпевшего.

Также предусмотрены предусмотрены дополнительные гарантии минимальных пенсионных выплат для:

неработающих пенсионеров, достигших возраста 65 лет и имеющих страховой стаж 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин — не ниже 3 758 грн;

пенсионеров, которым исполнилось 80 лет и которые имеют страховой стаж 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин — не ниже 3 758 грн;

пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет, которые имеют страховой стаж 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин — не ниже 3 613 грн;

пенсионеров, которым исполнилось 70 лет, но их страховой стаж менее 35 лет у мужчин и 30 лет у женщин, — минимальная пенсионная выплата исчисляется в размере, пропорциональном приобретенному страховому стажу, исходя из размера минимальной выплаты 3 323 грн;

пенсионеров, в возрасте от 75 до 80 г. при наличии страхового стажа не менее 25 г. у мужчин и не менее 20 г. у женщин — не менее 3 613 грн;

у других категорий пенсионеров, которые не работают — не ниже 3 038 грн.

Перерасчет пенсий будет проведен автоматически, без дополнительных обращений пенсионеров. С 1 апреля автоматически пересчитают пенсии для работающих пенсионеров, с учетом обновленного (увеличенного) страхового стажа.

Напомним, что Министерство социальной политики Украины опубликовало советы, как увеличить размер будущей пенсии, включая официальное трудоустройство и повышение квалификации.