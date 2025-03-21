Індексація пенсій у березні: кому перерахували пенсійні і страхові виплати
Перерахунок пенсій проводиться із застосуванням коефіцієнта збільшення у розмірі 1,115, тобто, сума надбавки до пенсії становитиме 11,5 % розміру отримуваної пенсії. Таким чином середня пенсія зросте до 6 345 грн.
З 1 березня 2025 року в Україні було зроблено індексацію пенсійних виплат, а також збільшено рівень мінімальних пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів. Кому та на скільки збільшили пенсії повідомив "Юридичний порадник для ВПО".
Перерахунок пенсії у березні, а також збільшення рівня мінімальних пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів було зроблено згідно із постановою Кабміну від 25 лютого 2025 р. №209.
Перерахунок пенсій проводиться із застосуванням коефіцієнта збільшення у розмірі 1,115, тобто, сума надбавки до пенсії становитиме 11,5 % розміру отримуваної пенсії. Таким чином середня пенсія зросте до 6 345 грн.
Водночас, індексації підлягають пенсії, призначені до 31 грудня 2024 р. включно, та:
- максимальний розмір індексації — 1500 грн;
- мінімальний — 100 грн.
Які пенсії та страхові виплати будуть проіндексовані з 1 березня?
- Пенсії особам, звільненим з військової служби та членам їх сімей (крім осіб з числа військовослужбовців строкової служби).
- Пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи.
- Пенсії за особливі заслуги перед Україною, встановленої реабілітованим борцям за незалежність України у XX ст.
- Пенсії державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування, наукових працівників.
- Пенсії для осіб, яким така пенсія була призначена за Законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" до 31 грудня 2024 р.
- Щомісячні страхові виплати потерпілим від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.
Також передбачено передбачено додаткові гарантії мінімальних пенсійних виплат для:
- непрацюючих пенсіонерів, які досягли віку 65 років віку 65 та мають страховий стаж 35 років для чоловіків та 30 років для жінок — не нижче 3 758 грн;
- пенсіонерів, яким виповнилося 80 років та які мають страховий стаж 25 років для чоловіків та 20 років для жінок — не нижче 3 758 грн;
- пенсіонерів віком від 70 до 80 років, які мають страховий стаж 35 років для чоловіків та 30 років для жінок — не нижче 3 613 грн;
- пенсіонерів, яким виповнилося 70 років, але їхній страховий стаж менше 35 років у чоловіків та 30 років у жінок, — мінімальна пенсійна виплата обчислюється в розмірі, пропорційному до набутого страхового стажу, виходячи з розміру мінімальної виплати 3 323 грн;
- пенсіонерів, віком від 75 до 80 р. за наявності страхового стажу не менше 25 р. у чоловіків і не менше 20 р. у жінок — не менше 3 613 грн;
- у інших категорій пенсіонерів, які не працюють — не нижче 3 038 грн.
Перерахунок пенсій буде проведено автоматично, без додаткових звернень пенсіонерів. З 1 квітня автоматично перерахують пенсії для працюючих пенсіонерів, з урахуванням оновленого (збільшеного) страхового стажу.
Нагадаємо, що Міністерство соціальної політики України опублікувало поради, як збільшити розмір майбутньої пенсії, включно з офіційним працевлаштуванням і підвищенням кваліфікації.