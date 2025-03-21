Індексація пенсій у березні: кому перерахували пенсійні і страхові виплати

Перерахунок пенсій проводиться із застосуванням коефіцієнта збільшення у розмірі 1,115, тобто, сума надбавки до пенсії становитиме 11,5 % розміру отримуваної пенсії. Таким чином середня пенсія зросте до 6 345 грн.

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З 1 березня 2025 року в Україні було зроблено індексацію пенсійних виплат, а також збільшено рівень мінімальних пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів. Кому та на скільки збільшили пенсії повідомив "Юридичний порадник для ВПО".

Перерахунок пенсії у березні, а також збільшення рівня мінімальних пенсійних виплат окремим категоріям пенсіонерів було зроблено згідно із постановою Кабміну від 25 лютого 2025 р. №209.

Перерахунок пенсій проводиться із застосуванням коефіцієнта збільшення у розмірі 1,115, тобто, сума надбавки до пенсії становитиме 11,5 % розміру отримуваної пенсії. Таким чином середня пенсія зросте до 6 345 грн.

Водночас, індексації підлягають пенсії, призначені до 31 грудня 2024 р. включно, та:

максимальний розмір індексації — 1500 грн;

мінімальний — 100 грн.

Які пенсії та страхові виплати будуть проіндексовані з 1 березня?

Пенсії особам, звільненим з військової служби та членам їх сімей (крім осіб з числа військовослужбовців строкової служби).

Пенсій по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Пенсії за особливі заслуги перед Україною, встановленої реабілітованим борцям за незалежність України у XX ст.

Пенсії державних службовців, працівників органів місцевого самоврядування, наукових працівників.

Пенсії для осіб, яким така пенсія була призначена за Законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" до 31 грудня 2024 р.

Щомісячні страхові виплати потерпілим від нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та особам, які мають право на страхові виплати в разі смерті потерпілого.

Також передбачено передбачено додаткові гарантії мінімальних пенсійних виплат для:

непрацюючих пенсіонерів, які досягли віку 65 років віку 65 та мають страховий стаж 35 років для чоловіків та 30 років для жінок — не нижче 3 758 грн;

пенсіонерів, яким виповнилося 80 років та які мають страховий стаж 25 років для чоловіків та 20 років для жінок — не нижче 3 758 грн;

пенсіонерів віком від 70 до 80 років, які мають страховий стаж 35 років для чоловіків та 30 років для жінок — не нижче 3 613 грн;

пенсіонерів, яким виповнилося 70 років, але їхній страховий стаж менше 35 років у чоловіків та 30 років у жінок, — мінімальна пенсійна виплата обчислюється в розмірі, пропорційному до набутого страхового стажу, виходячи з розміру мінімальної виплати 3 323 грн;

пенсіонерів, віком від 75 до 80 р. за наявності страхового стажу не менше 25 р. у чоловіків і не менше 20 р. у жінок — не менше 3 613 грн;

у інших категорій пенсіонерів, які не працюють — не нижче 3 038 грн.

Перерахунок пенсій буде проведено автоматично, без додаткових звернень пенсіонерів. З 1 квітня автоматично перерахують пенсії для працюючих пенсіонерів, з урахуванням оновленого (збільшеного) страхового стажу.

Нагадаємо, що Міністерство соціальної політики України опублікувало поради, як збільшити розмір майбутньої пенсії, включно з офіційним працевлаштуванням і підвищенням кваліфікації.