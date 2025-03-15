Пенсія в Україні: як можна збільшити свої майбутню пенсію

Що довше людина працює офіційно і робить пенсійні відрахування, то вищою буде її пенсія в майбутньому.

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Міністерство соціальної політики України опублікувало поради, як збільшити розмір майбутньої пенсії, включно з офіційним працевлаштуванням і підвищенням кваліфікації. Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Розмір пенсії безпосередньо залежить від тривалості та суми сплачених внесків. Що довше людина працює офіційно і робить пенсійні відрахування, то вищою буде її пенсія в майбутньому. Основні рекомендації включають:

офіційне працевлаштування — легальна робота допомагає накопичувати страховий стаж і пенсійні права; професійний розвиток — підвищення кваліфікації або перекваліфікація сприяють кар'єрному зростанню, що може підвищити заробіток і розмір пенсії; збільшення страхового стажу — додаткові п'ять років стажу можуть збільшити пенсійні виплати до 30%; добровільні страхові внески — громадяни можуть самостійно визначати їхній розмір відповідно до своїх фінансових можливостей.

У 2025 році мінімальна пенсія для осіб віком 65 років з повним страховим стажем становить 3 370 гривень. Для інших категорій непрацюючих осіб мінімальна пенсія становитиме 2 725 гривень.

Зазначимо, з березня пенсії в Україні будуть індексуватися відповідно до закону України про державний бюджет. Фокус писав, що орієнтовне зростання пенсій у такому разі становитиме приблизно 11%. З іншого боку, остаточний розмір індексації визначиться постановою Кабінету Міністрів, яку поки що не публікували.

Нагадуємо, деякі категорії українців із 1 березня матимуть пенсійні виплати, які збільшаться на 20%. Тим часом головне управління ПФУ в Полтавській області пояснило, як змінився розмір обов'язкового страхового стажу для виходу на пенсію за віком.