В Україні змінився розмір стажу, необхідного для виходу на пенсію: що відомо

Щороку страховий стаж, необхідний для виходу на пенсію за віком, збільшується на один рік.

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В Україні пенсійний вік і право на призначення пенсії за віком визначається залежно від набутого особою відповідного страхового стажу і становить 60, 63 та 65 років. Щороку страховий стаж, який дає право виходу на пенсію за віком, збільшується на рік. Про це повідомляє Головне управління Пенсійного фонду України в Полтавській області.

З 1 січня до 31 грудня 2025 року право вийти на пенсію в 60 років отримають громадяни, які мають страховий стаж не менше ніж 32 роки. Ті, чий стаж становить від 22 до 32 років, зможуть вийти на пенсію в 63 роки. А громадяни зі стажем від 15 до 22 років зможуть оформити пенсію в 65 років.

Якщо до 65 років мінімальний страховий стаж не набрано, пенсія за віком не призначається. Однак таким громадянам передбачена державна соціальна допомога в розмірі 2361 грн.

Страховий стаж — це період, протягом якого особа підлягає загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця сплачено страхові внески в сумі не меншій, ніж мінімальний страховий внесок.

З 1 січня 2004 року страховий стаж розраховується на основі даних системи персоніфікованого обліку. Періоди, що передують упровадженню цієї системи, обліковують на підставі документів і відповідно до законодавства, яке діяло до набрання чинності законом "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", а також з урахуванням відомостей обов'язкового державного соціального страхування.

Основним документом, що підтверджує стаж роботи людини, є трудова книжка. За відсутності або відповідних записів у ній стаж роботи встановлюється на підставі інших документів, виданих за місцем роботи, служби, навчання, а також архівними установами. Якщо в реєстрі застрахованих осіб є відомості про стаж, набутий громадянином до 2004 року (зокрема, роботодавцем або застрахованою особою було надано для оцифрування трудову книжку), пенсія за віком може призначатися автоматично. Якщо за даними реєстру застрахованих осіб стажу недостатньо, для призначення пенсії необхідно подати заяву та додаткові документи.

Нагадаємо, що через низку певних причин частина українських пенсіонерів може втратити право на отримання пенсійних виплат. Існує кілька причин, через які нарахування пенсій на банківські картки можуть зупинити.

Крім того, у березні 2025 року пенсіонери України отримають додаткові виплати. Пенсії будуть автоматично підвищені для тих, хто досягне встановленого вікового порогу наступного місяця.