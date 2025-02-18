Надбавки до пенсії: кому доплатять ще 570 грн

Однією з ключових умов для отримання надбавки є те, що загальний розмір пенсійної виплати громадянина не повинен перевищувати 10,34 тис. гривень.

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У березні 2025 року пенсіонери України отримають додаткові виплати. Пенсії будуть автоматично підвищені для тих, хто досягне встановленого вікового порогу наступного місяця. Про це йдеться в Законі "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення соціальних гарантій для окремих категорій осіб".

У березні 2025 року Пенсійний фонд почне нараховувати вікові доплати деяким громадянам, якщо вони відповідають встановленим вимогам. Згідно з українським законодавством, такі доплати надаються громадянам, які досягли вікових рубежів 70, 75 і 80 років. Виплати почнуться не з початку календарного місяця, а з дня народження пенсіонера, що означає, що в перший місяць, коли виникає право на доплату, сума буде пропорційною.

Однією з головних умов у праві на надбавку є те, що загальний розмір пенсійної виплати громадянина — не більший за суму в 10,34 тис. гривень.

Залежно від віку, громадяни в березні матимуть право на такі доплати:

тим, кому виповнилося 70 років, і які ще не досягли 75-річного віку, 300 гривень;

пенсіонерам віком від 75 до 79 років включно нарахують по 456 гривень;

особам від 80 і вище доплата становитиме 570 гривень.

Компенсаційні доплати виплачуватимуться щомісяця і є частиною перерахунків, які не потребують особистого звернення громадян. За даними Пенсійного фонду, на початок 2025 року середній розмір пенсії в Україні становить 5,78 тис. гривень, що на 400 гривень більше, порівняно з минулим роком. Найбільші середні пенсії зафіксовані в Києві — 8 тис. гривень, а найнижчі — у Тернопільській області, де середня пенсія становить 4,48 тис. гривень. Понад 1,2 млн громадян, або 12% пенсіонерів, отримують понад 10 тис. гривень.

Від 4 тис. до 5 тис. гривень отримують 1,9 млн, або 18,8% осіб, а від 3 тис. до 4 тис. гривень мають 17,6%, або 1,8 млн громадян. Чверть пенсіонерів (25,9%, або 2,7 млн осіб) отримують пенсію, що не перевищує 3 тис. гривень.

Раніше також стало відомо, що на пенсію можна вийти раніше: це можна зробити, "докупивши" страховий стаж. Фокус з'ясував 31 січня, що з Пенсійним фондом можна укласти договір, щоб "придбати" додатковий страховий стаж. Однак при цьому потрібно знати, що внески можна робити не тільки за себе, а й за іншу людину.

Водночас цього року на українців очікує низка змін щодо порядку нарахування пенсій. Так, із січня 2025 року в Україні почали діяти нові умови для виходу на пенсію за віком: щоб у 60 років вийти на пенсію за віком, потрібно мати 32 роки стажу.