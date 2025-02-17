Пенсія зросте, але не відразу: для кого підвищення виплат відбудеться із запізненням

Автоматичний перерахунок пенсій здійснюватиметься, якщо на лютий поточного року у пенсіонера є не менше двох років стажу.

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У березні 2025 року очікується нова індексація пенсій. Однак для деяких пенсіонерів виплати почнуть збільшуватися тільки з квітня. При цьому підвищення стане відчутним для них не відразу. У квітні буде підвищено пенсію для працюючих пенсіонерів. Про це повідомляє ПФУ.

"Перерахунок проведено з урахуванням лише страхового стажу, набутого після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, або в разі доцільності з урахуванням стажу та заробітної плати, набутих після призначення (попереднього перерахунку) пенсії", — йдеться в повідомленні ПФУ.

Перерахунок пенсій для таких пенсіонерів буде проведено автоматично, починаючи з 1 квітня. Це відбувається, якщо на лютий поточного року у пенсіонера є мінімум два роки стажу. У разі, якщо стаж було накопичено пізніше, пенсіонер зобов'язаний подати спеціальну заяву до Пенсійного фонду України.

Нарахування таких доплат відбудеться тільки в червні. Це пов'язано з тим, що страхувальники подають звіти за I квартал року до Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування і в травні.

У червні пенсіонери отримають доплату відразу за 3 місяці.

Раніше також стало відомо, що на пенсію можна вийти раніше: це можна зробити, "докупивши" страховий стаж. Фокус з'ясував 31 січня, що з Пенсійним фондом можна укласти договір, щоб "придбати" додатковий страховий стаж. Однак при цьому потрібно знати, що внески можна робити не тільки за себе, а й за іншу людину.

Водночас цього року на українців очікує низка змін щодо порядку нарахування пенсій. Так, із січня 2025 року в Україні почали діяти нові умови для виходу на пенсію за віком: щоб у 60 років вийти на пенсію за віком, потрібно мати 32 роки стажу.