Пенсия вырастет, но не сразу: для кого повышение выплат произойдет с опозданием

Автоматический перерасчет пенсий будет осуществляться, если на февраль текущего года у пенсионера есть не менее двух лет стажа.

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В марте 2025 года ожидается новая индексация пенсий. Однако для некоторых пенсионеров выплаты начнут увеличиваться только с апреля. При этом повышение станет ощутимым для них не сразу. В апреле будет повышена пенсия для работающих пенсионеров. Об этом сообщает ПФУ.

"Перерасчет проведен с учетом только страхового стажа, приобретенного после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии, или в случае целесообразности с учетом стажа и заработной платы, приобретенных после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии", – говорится в сообщении ПФУ.

Перерасчет пенсий для таких пенсионеров будет произведен автоматически, начиная с 1 апреля. Это происходит, если на февраль текущего года у пенсионера есть минимум два года стажа. В случае, если стаж был накоплен позже, пенсионер обязан подать специальное заявление в Пенсионный фонд Украины.

Начисление таких доплат состоится только в июне. Это связано с тем, что страхователи подают отчеты за I квартал года в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования и в мае.

В июне пенсионеры получат доплату сразу за 3 месяца.

Ранее также стало известно, что на пенсию можно выйти раньше: это можно сделать, "докупив" страховой стаж. Фокус выяснил 31 января, что с Пенсионным фондом можно заключить договор, чтобы "приобрести" дополнительный страховой стаж. Однако при этом нужно знать, что взносы можно делать не только за себя, но и за другого человека.

В то же время в этом году украинцев ожидает ряд изменений относительно порядка начисления пенсий. Так, с января 2025 года в Украине начали действовать новые условия для выхода на пенсию по возрасту: чтобы в 60 лет выйти на пенсию по возрасту, нужно иметь 32 года стажа.