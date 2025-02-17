Пенсионерам положена надбавка за непрерывный стаж: как получить эти деньги

Мужчинам от 55 лет необходимо иметь минимум 25 лет страхового стажа, а женщинам от 50 лет — не менее 20 лет для получения стажа.

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В Украине пенсия традиционно зависит от трудового стажа, который играет ключевую роль в расчете выплат для пожилых граждан. Широко известно, что для получения пенсии необходимо отработать определенное минимальное количество лет. Однако не всем известно, что за сверхнормативный стаж можно получить дополнительные выплаты. Об этом говорится в материале издания "УНИАН".

В текущем году для выхода на пенсию в 60 лет требуется не менее 32 лет трудового стажа. Для тех, кто планирует выйти на пенсию в 63 года, этот показатель составляет от 22 до 32 лет, а для 65-летних – минимум 22 года. При этом размер выплат увеличивается, если пенсионер откладывает выход на заслуженный отдых.

Если же человек участвовал в боевых действиях, и это подтверждается соответствующим статусом, то он может выйти на пенсию раньше положенного срока.

Мужчинам от 55 лет необходимо иметь минимум 25 лет страхового стажа, а женщинам от 50 лет — не менее 20 лет. Размер пенсии определяется с учетом общего стажа, уровня доходов за этот период, а также различных надбавок и доплат.

В Украине пенсионеры, чей стаж превышает установленную законом норму, могут рассчитывать на дополнительную выплату к своей пенсии. Ее начисляют за каждый год, который человек отработал свыше минимума. Другими словами, в вашей трудовой книжке должно быть задокументировано больше стажа, чем:

35 лет работы для мужчин;

30 лет работы для женщин.

Важно учитывать, что размер этой доплаты не превышает одного процента от минимальной пенсии по возрасту, рассчитанной на основе прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан. В этом году минимальная пенсия составляет 2361 грн, а значит, доплата за каждый дополнительный год стажа составит 23,61 грн. Таким образом, пенсионеры с превышением стажа более 40 лет могут рассчитывать на доплату: мужчины (за 5 дополнительных лет) — 118,05 грн, а женщины (за 10 дополнительных лет) — 236,1 грн.

Ранее также стало известно, что на пенсию можно выйти раньше: это можно сделать, "докупив" страховой стаж. Фокус выяснил 31 января, что с Пенсионным фондом можно заключить договор, чтобы "приобрести" дополнительный страховой стаж. Однако при этом нужно знать, что взносы можно делать не только за себя, но и за другого человека.

В то же время в этом году украинцев ожидает ряд изменений относительно порядка начисления пенсий. Так, с января 2025 года в Украине начали действовать новые условия для выхода на пенсию по возрасту: чтобы в 60 лет выйти на пенсию по возрасту, нужно иметь 32 года стажа.