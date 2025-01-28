Пенсия в 2025 году: каких изменений ожидать украинцам

Изменения в новом году будут касаться военной службы и льготных пенсий для лиц, работающих в тяжелых условиях.

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В Украине в 2025 году пенсионеров ожидают изменения условия выхода на пенсию. Также планируется ограничение специальных пенсий. Об этом пишет ТСН.

Сколько стажа нужно иметь, чтобы выйти на пенсию

С января 2025 года в Украине начали действовать новые условия для выхода на пенсию по возрасту. Согласно закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" для выхода на пенсию в 60 лет человек должен заработать 32 года стажа.

63 года — если есть не менее 22 лет страхового стажа;

65 лет — если есть не менее 15 лет страхового стажа.

Если гражданин имеет стаж менее 15 лет, то в 65 лет ему назначат не пенсию, а государственную социальную помощь.

Также украинцы могут докупить недостающий стаж. Стоимость 1 месяца составляет 44% от минимальной зарплаты. На сегодня она составляет 3,5 тысячи гривен. Например, если у вас есть 30 лет стажа, то за 1 год, которого не хватает, нужно будет доплатить 42,2 тысячи гривен.

Военная служба и льготная пенсия

В Украине граждане, которые задействованы на вредных производствах, на досрочную пенсию, если они набрали достаточное количество стажа, пишет NV.

Также имеют право на льготную пенсию военнослужащие. Это касается тех лиц, которые на момент призыва работали в условиях, дающих право на пенсию на льготных условиях. Но период военной службы не может превышать стаж работы, дающий право на такую пенсию.

Для подтверждения льготного стажа граждане должны предоставить справку о льготном характере работы, которую выдает предприятие. В случае, когда предприятие находится на оккупированной территории, или в зоне боевых действий, то подтверждающий документ можно получить через реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Также право на льготную пенсию имеют граждане, работающие на подземных работах или в условиях, являющихся особо вредными и тяжелыми, по спискам.

Для мужчин минимальный стаж для получения льготной пенсии составляет 25 лет, из которых 10 лет должны быть на указанных работах. Для женщин — 20 лет, из которых не менее 7,5 лет должны быть на льготных работах.

Если гражданин работал на менее вредной работе, но в тяжелых условиях, льготный стаж для мужчин должен составлять не менее 30 лет, для женщин — 25 лет.

Каким пенсионерам в 2025 году уменьшат пенсии

В Украине в 2025 году будут ограничены самые большие специальные пенсии более 17 тысяч пенсионеров на период военного положения, сообщили в Министерстве социальной политики.

"Законом о государственном бюджете была утверждена норма о применении в 2025-м ограничительных коэффициентов к пенсиям, которые вчетверо или более раз превышают среднюю пенсию по стране, или 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц", — пояснили в министерстве.

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день в Украине из-за дисбалансов которые накопились в пенсионной системе является несправедливой и непрозрачной. Поэтому ограничения коснутся выплат, которые сейчас могут составлять 60, 80, 100 тысяч гривен или даже выше.

"Ограничительные коэффициенты позволят уменьшить огромную разницу между так называемыми "специальными" и общими пенсиями. Согласно постановлению, к пенсиям, которые превышают 10 прожиточных минимумов, в частности размер которых определен по решениям судов, будут применяться понижающие коэффициенты", — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что чем выше размер пенсионных выплат, тем больший коэффициент будет применяться.

К пенсиям граждан, которые сейчас воюют на фронте или участвовали в защите Родины от агрессии РФ с 2014 года, ограничения применяться не будут.

Напомним, что Минсополитики Украины разработало законопроект, предусматривающий изменение подходов к начислению пенсий и должен решить вопрос несправедливости при расчете пенсий для людей, которые вышли на заслуженный отдых в разные годы.