Пенсия по баллам: уже в июле выплаты будут начислять по-новому

Если зарплата работника была больше средней по стране, баллов будет начислено больше. У государства нет средств, чтобы выплатить всем пенсии по новой формуле, поэтому такое повышение может происходить постепенно, говорят эксперты.

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Министерство социальной политики Украины разработало законопроект, который предусматривает изменение подходов к начислению пенсий. Его цель — решить вопрос несправедливости при расчете пенсий для людей, которые вышли на заслуженный отдых в разные годы. Как это будет работать, говорится в материале "УНИАН".

Так, в законопроекте предлагают ввести такие понятия, как базовая и страховая пенсии, а также — пенсионные баллы, по которым будет рассчитываться размер пенсии. Она будет рассчитываться, исходя из соотношения между суммой страховых взносов, уплаченных за один месяц страхового стажа конкретного работника, к сумме страховых взносов со средней заработной платы в Украине за тот же месяц. За каждый месяц работы, когда человек работал и получал среднюю зарплату, будет засчитываться 10 баллов. В случае, если у гражданина зарплата больше, чем средняя, то соответственно и баллов будет больше.

Соответственно, если зарплата работника была больше средней по стране, баллов будет начислено больше.

"Чем выше оценят один балл, тем выше будут пенсии. Низкая оценка одного балла не позволит рассчитывать на их повышение. Кроме того, за счет ежегодного пересмотра стоимости одного балла государство сможет регулировать общее повышение пенсий. По состоянию на сейчас, не зная стоимости одного балла, дать ответ на вопрос, как изменятся пенсии, невозможно", — пояснил юрист-волонтер Евгений Промский

Иван Хомич, руководитель "Адвокатского бюро Ивана Хомича", объясняет, что сейчас, если у человека, к примеру, 35 лет стажа, то он получает пенсию в размере ориентировочно 35% от его прошлой зарплаты. В расчете учитываются коэффициент стажа, коэффициент зарплаты и средняя зарплата по Украине за три года, предшествующих году назначения пенсии.

"Если пересчитать пенсию такого человека по новой системе, то она, в идеале, должна вырасти. Независимо от того, кто и когда ушел на пенсию, она всем будет индексироваться одинаково. Но мы говорим об идеальной модели при условии, что реформу примут, и пройдет переходный период", — отметил адвокат.

Он добавил, что у государства нет средств, чтобы всем сразу по новой формуле подтянуть пенсии на несколько сотен или иногда и тысяч гривен, поэтому такое повышение может происходить постепенно.

"Базовая пенсия — это 30% от минимальной зарплаты за вычетом налогов. К примеру, сегодня минималка 8000 гривен. Фактически человек получает на руки 6160 грн. 30 процентов от этой суммы — это будет 1848 гривен. Немного, но это базовая сумма, которую государство будет гарантировать из бюджета любому человеку, имеющему право на пенсию. А потом к этой базовой пенсии будет доплачиваться страховая часть", — объясняет Хомич.

Как высчитать пенсию по баллам

Чтобы посчитать свою пенсию по баллам, нужно количество накопленных баллов умножить на стоимость балла и добавить к этой сумме "базовую пенсию".

Цена балла должна высчитываться методом деления 30% от средней зарплаты за прошлый год после уплаты налогов на 4200. 4200 — это усредненное значение, количество баллов, которое бы заработал человек, проработав 35 лет на среднюю зарплату.

Так, если например, средняя зарплата за 2023 год составила 17442 грн, что после вычета налогов равно 14041 грн. Разделив 30% от этой суммы (4212,3) на 4200, получим приблизительную стоимость одного балла для всех пенсионеров в 1 гривну.

Какую пенсию по баллам будет получать гражданин, имеющий 35 лет стажа

Минимальная заработная плата в 2023 году составляла 6700 грн, "чистыми" — это 5394 грн, то есть базовая пенсия (30% от этой суммы) равнялась бы 1618 грн. Страховая же часть пенсии для человека с 35-летним стажем составляла бы 4200 гривен (умножаем 4200 баллов на стоимость балла в 1 грн). Таким образом, общий размер пенсии в 2024 году для такого пенсионера составил бы: 1618 + 4200 = 5818 грн.

По словам Ивана Хомича, такой пенсионер на сегодняшний день получает значительно меньшую пенсию, если на нее он вышел давно.

"Потому что пенсию, условно, с 2800 грн сразу повысить до 5800 грн будет для нынешнего бюджета накладно. Отмечается, что до 2030 года при определении стоимости балла будет применяться корректирующий "коэффициент финансовой устойчивости", который будет пересматриваться ежегодно с первого марта. Итак, придумали интересную формулу, но денег на ее реализацию недостаточно. Поэтому пенсии поднимут не всем и не так сильно, как можно было бы ожидать", — пояснил специалист.

Напомним, что с 1 декабря 2024 года части украинских пенсионеров увеличили пенсионные выплаты, в среднем менее чем на полтысячи гривен. Прибавку к пенсии по возрасту в декабре получат те пенсионеры, которым в ноябре исполнилось 70, 75 и 80 лет.