Пенсія за балами: вже у липні виплати нараховуватимуть по-новому

Якщо платня працівника була більшою за середню по країні, балів буде нараховано більше. У держави немає коштів, щоб виплатити усім пенсії за новою формулою, тож таке підвищення може відбуватися поступово, кажуть експерти.

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Міністерство соціальної політики України розробило законопроєкт, який передбачає зміну підходів до нарахування пенсій. Він має на меті вирішити питання несправедливості при обрахунку пенсій для людей, які вийшли на заслужений відпочинок у різні роки. Як це працюватиме, йдеться у матеріалі "УНІАН".

Так, у законопроєкті пропонують запровадити такі поняття, як базова та страхова пенсії, а також – пенсійні бали, за якими розраховуватиметься розмір пенсії. Вона буде обраховуватися, виходячи зі співвідношення між сумою страхових внесків, сплачених за один місяць страхового стажу конкретного працівника, до суми страхових внесків із середньої заробітної плати в Україні за той же місяць. За кожен місяць роботи, коли людина працювала і отримувала середню зарплату, зараховуватиметься 10 балів. У випадку, якщо у громадянина зарплата більша, ніж середня, то відповідно і балів буде більше.

Відповідно, якщо платня працівника була більшою за середню по країні, балів буде нараховано більше.

"Чим вище оцінять один бал, тим вищими будуть пенсії. Низька оцінка одного балу не дозволить розраховувати на їх підвищення. Крім того, за рахунок щорічного перегляду вартості одного балу держава зможе регулювати загальне підвищення пенсій. Станом на зараз, не знаючи вартості одного балу, дати відповідь на питання, як зміняться пенсії, неможливо", — пояснив юрист-волонтер Євгеній Промський

Іван Хомич, керівник "Адвокатського бюро Івана Хомича", пояснює, що зараз, якщо у людини, до прикладу, 35 років стажу, то вона отримує пенсію в розмірі орієнтовно 35% від її минулої зарплатні. В розрахунку враховуються коефіцієнт стажу, коефіцієнт зарплати і середня зарплата по Україні за три роки, що передують року призначення пенсії.

"Якщо перерахувати пенсію такої людини за новою системою, то вона, в ідеалі, має зрости. Незалежно від того, хто і коли пішов на пенсію, вона всім буде індексуватися однаково. Але ми говоримо про ідеальну модель за умови, що реформу ухвалять, і пройде перехідний період", — зауважив адвокат.

Він додав, що у держави немає коштів, щоб всім одразу за новою формулою підтягнути пенсії на кілька сотень чи подекуди й тисяч гривень, тож таке підвищення може відбуватися поступово.

"Базова пенсія – це 30% від мінімальної зарплати з вирахуванням податків. Приміром, сьогодні мінімалка 8000 гривень. Фактично людина отримує на руки 6160 грн. 30 відсотків від цієї суми – це буде 1848 гривень. Небагато, але це базова сума, яку держава гарантуватиме з бюджету будь-якій людині, яка має право на пенсію. А потім до цієї базової пенсії буде доплачуватись страхова частина", — пояснює Хомич.

Як вирахувати пенсію за балами

Щоб порахувати свою пенсію за балами, потрібно кількість накопичених балів помножити на вартість балу і додати до цієї суми "базову пенсію".

Ціна балу має вираховуватися методом ділення 30% від середньої зарплати за минулий рік після сплати податків на 4200. 4200 – це усереднене значення, кількість балів, яку б заробила людина, пропрацювавши 35 років на середню зарплату.

Так, якщо наприклад, середня зарплата за 2023 рік склала 17442 грн, що після вирахування податків дорівнює 14041 грн. Поділивши 30% від цієї суми (4212,3) на 4200, отримаємо приблизну вартість одного балу для усіх пенсіонерів у 1 гривню.

Яку пенсію за балами отримуватиме громадянин, який має 35 років стажу

Мінімальна заробітна плата у 2023 році складала 6700 грн, "чистими" – це 5394 грн, тобто базова пенсія (30% від цієї суми) дорівнювала б 1618 грн. Страхова ж частина пенсії для людини із 35-річним стажем становила би 4200 гривень (множимо 4200 балів на вартість балу у 1 грн). Таким чином, загальний розмір пенсії у 2024 році для такого пенсіонера склав би: 1618 + 4200 = 5818 грн.

За словами Івана Хомича, такий пенсіонер на сьогоднішній день отримує значно меншу пенсію, якщо на неї він вийшов давно.

"Бо пенсію, умовно, з 2800 грн одразу підвищити до 5800 грн буде для нинішнього бюджету накладно. Зазначається, що до 2030 року при визначенні вартості балу буде застосовуватися коригуючий "коефіцієнт фінансової стійкості", який буде переглядатися щороку з першого березня. Отже, придумали цікаву формулу, але грошей на її реалізацію недостатньо. Тому пенсії піднімуть не всім і не так сильно, як можна було б очікувати", —пояснив фахівець.

Нагадаємо, що від 1 грудня 2024 року частині українських пенсіонерів збільшили пенсійні виплати, в середньому менш ніж на пів тисячі гривень. Надбавку до пенсії за віком у грудні отримають ті пенсіонери, яким у листопаді виповнилося 70, 75 та 80 років.