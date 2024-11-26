З 1 грудня частині пенсіонерів збільшать виплати: хто потрапить до числа "щасливчиків"

Надбавку до пенсії за віком у грудні отримають ті пенсіонери, яким у листопаді виповнилося 70, 75 і 80 років, але не всі.

З 1 грудня 2024 року частині українських пенсіонерів збільшать пенсійні виплати, в середньому менш ніж на пів тисячі гривень. Про це пише видання "На пенсії".

Так, надбавку до пенсії за віком у грудні отримають ті пенсіонери, яким у листопаді виповнилося 70, 75 та 80 років. Втім, це стосуватиметься лише тих громадян пенсійного віку, що мають пенсії до 10 тисяч 340 гривень.

Після досягнення ними 70 років щомісячна доплата до пенсії становитиме 300 гривень, після 75 років – 456 гривень, після 80 років – 570 гривень.

Також у грудні частині українських пенсіонерів нарахують допомогу від Організації Об'єднаних Націй у межах програми, що діє від серпня 2023 року.

Право на такі виплати мають пенсіонери, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, згідно зі списками Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, пенсія яких не перевищує 3 250 гривень і хто не отримував грошову допомогу від міжнародних організацій з 1 березня 2023 року.

Нагадаємо, що 2025 році в Україні переглянуть умови виходу на пенсію. Віковий поріг залишиться незмінним, але вимоги до трудового стажу стануть суворішими. Як наслідок, більше громадян не зможуть вийти на пенсію в передбачений термін.