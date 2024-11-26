С 1 декабря части пенсионеров увеличат выплаты: кто попадет в число "счастливчиков"

Надбавку к пенсии по возрасту в декабре получат те пенсионеры, которым в ноябре исполнилось 70, 75 и 80 лет, но не все.

С 1 декабря 2024 года части украинских пенсионеров увеличат пенсионные выплаты, в среднем менее чем на полтысячи гривен. Об этом пишет издание "На пенсии".

Так, надбавку к пенсии по возрасту в декабре получат те пенсионеры, которым в ноябре исполнилось 70, 75 и 80 лет. Впрочем, это будет касаться только тех граждан пенсионного возраста, у которых пенсии не более 10 тысяч 340 гривен.

После достижения ими 70 лет ежемесячная доплата к пенсии будет составлять 300 гривен, после 75 лет — 456 гривен, после 80 лет — 570 гривен.

Также в декабре части украинских пенсионеров начислят помощь от Организации Объединенных Наций в рамках программы, которая действует с августа 2023 года.

Право на такие выплаты имеют пенсионеры, проживающие на территориях активных или возможных боевых действий, согласно спискам Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, пенсия которых не превышает 3250 гривен и кто не получал денежную помощь от международных организаций с 1 марта 2023 года.

Напомним, что 2025 году в Украине пересмотрят условия выхода на пенсию. Возрастной порог останется неизменным, но требования к трудовому стажу станут более строгими. Как следствие, больше граждан не смогут выйти на пенсию в предусмотренный срок.