Многие украинцы не смогут не смогут вовремя выйти на пенсию: что изменится в 2025 году

Средний пенсионный возраст в Украине составляет около 54 лет.

В 2025 году в Украине пересмотрят условия выхода на пенсию. Возрастной порог останется неизменным, но требования к трудовому стажу станут строже. Это приведет к тому, что больше граждан не смогут выйти на пенсию в предусмотренный срок. Об этом говорится в действующем Законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Следует отметить, что ежегодно требования к трудовому стажу увеличиваются на 12 месяцев. Пересмотр условий будет продолжаться вплоть до 2028 года. С 2025 года изменения будут выглядеть следующим образом:

для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь 32 года стажа (в 2024-м – 31 год);

для выхода на пенсию в 63 года нужно иметь 22 года стажа (в 2024-м – 21 год);

для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь 15 лет стажа (требование осталось без изменений).

Средний возраст выхода на пенсию по всем категориям, без учета их численности, составляет примерно 54 года. Это связано с тем, что прокуроры, судьи, военные и другие представители определенных профессий выходят на пенсию раньше. При этом на одного пенсионера в среднем приходится один работающий, уплачивающий единый социальный взнос, тогда как для обеспечения достойного уровня выплат требуется вдвое больше.

Аналитики OECD (Организация экономического сотрудничества и развития, объединяющая 37 стран) опубликовали подробный отчет о ситуации в Украинской пенсионной системе и сравнили ее с другими странами организации.

В период с 2019 по 2023 годы доля граждан, выходивших на пенсию до 60 лет, снизилась с 25% до 11%. В то же время число тех, кто начал получать пенсию после 60 лет, увеличилось с 0,5% до 14%. Такие изменения связаны с ужесточением требований к трудовому стажу.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсиям 2025 года. В частности, это касается тех украинцев, которые имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в постороннем уходе.

Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.