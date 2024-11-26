Багато українців не зможуть не зможуть вчасно вийти на пенсію: що зміниться у 2025 році

Середній пенсійний вік в Україні становить близько 54 років.

У 2025 році в Україні переглянуть умови виходу на пенсію. Віковий поріг залишиться незмінним, але вимоги до трудового стажу стануть суворішими. Це призведе до того, що більше громадян не зможуть вийти на пенсію в передбачений термін. Про це йдеться в чинному Законі "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Слід зазначити, що щорічно вимоги до трудового стажу збільшуються на 12 місяців. Перегляд умов триватиме аж до 2028 року. З 2025 року зміни матимуть такий вигляд:

для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати 32 роки стажу (у 2024-му — 31 рік);

для виходу на пенсію в 63 роки потрібно мати 22 роки стажу (у 2024-му — 21 рік);

для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати 15 років стажу (вимога залишилася без змін).

Середній вік виходу на пенсію за всіма категоріями, без урахування їхньої чисельності, становить приблизно 54 роки. Це пов'язано з тим, що прокурори, судді, військові та інші представники певних професій виходять на пенсію раніше. При цьому на одного пенсіонера в середньому припадає один працюючий, який сплачує єдиний соціальний внесок, тоді як для забезпечення гідного рівня виплат потрібно вдвічі більше.

Аналітики OECD (Організація економічного співробітництва та розвитку, що об'єднує 37 країн) опублікували докладний звіт про ситуацію в українській пенсійній системі та порівняли її з іншими країнами організації.

У період з 2019 по 2023 роки частка громадян, які виходили на пенсію до 60 років, знизилася з 25% до 11%. Водночас кількість тих, хто почав отримувати пенсію після 60 років, збільшилася з 0,5% до 14%. Такі зміни пов'язані з посиленням вимог до трудового стажу.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що частина громадян може отримати спеціальну надбавку до пенсій 2025 року. Зокрема, це стосується тих українців, які мають проблеми зі здоров'ям і потребують стороннього догляду.

Раніше в ПФУ зазначила, що пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій. Це може статися в разі виїзду українця за кордон на постійне місце проживання.