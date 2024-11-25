Індексація буде: як збільшаться пенсії в Україні 2025 року

Пенсії мають зрости так, щоб "наздогнати" зростання споживчих цін.

У 2025 році планується індексація пенсій, проте суттєві зміни для більшості пенсіонерів, найімовірніше, залишаться непомітними. Про це повідомив заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Михайло Цимбалюк в ефірі телемарафону.

Березнева індексація не обіцяє значного збільшення виплат. Пенсії планується підвищити лише до рівня, що компенсує зростання споживчих цін.

"Найбільше нас турбує рівень прожиткового мінімуму, тому що від цього залежить мінімальна пенсія, яка, на жаль, становитиме 2 300 гривень для майже 5 мільйонів пенсіонерів", — сказав Цимбалюк.

Індексація покликана тільки знизити вплив інфляції на пенсійні виплати. Цимбалюк зазначив, що в уряді тривають обговорення щодо впровадження заходів підтримки для пенсіонерів, особливо тих, хто отримує мінімальну пенсію.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що частина громадян може отримати спеціальну надбавку до пенсій 2025 року. Зокрема, це стосується тих українців, які мають проблеми зі здоров'ям і потребують стороннього догляду.

Раніше в ПФУ зазначила, що пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій. Це може статися в разі виїзду українця за кордон на постійне місце проживання.