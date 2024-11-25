В Україні зросла середня зарплата: як це вплине на розмір пенсії

Середня заробітна плата в Україні збільшилася на 3 тисячі більше порівняно з початком 2024 року.

Середня зарплата в Україні, яка використовується для розрахунку пенсії, перевищила 18 тисяч гривень. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Це на понад тисячу гривень вище, ніж у серпні, і на 3 тисячі гривень більше порівняно з початком року. У Пенсійному фонді України визначили дані про середню заробітну плату, з якої в третьому кварталі 2024 року сплачувалися страхові внески:

липень — 17 347 грн (-1459 грн до попереднього місяця);

серпень — 17 001 грн (-346 грн);

вересень — 18 021 грн (+1020 грн).

Варто зазначити, що у вересні той фінансовий показник вдруге за рік перевищив позначку в 18 тисяч гривень.

В Україні зросли зарплати, за якими рахують пенсії

Середню зарплату в Україні, яку беруть у розрахунок для нарахування пенсії, визначають на основі кількох ключових параметрів. До неї входять:

відомості зі звітності страхувальників про зарплату або дохід, оподатковуваний єдиним внеском;

чисельність штатних співробітників, які працюють в організаціях будь-яких форм власності та напрямів діяльності.

Як середня зарплата впливає на розмір пенсії

У 2023 році середня заплата в Україні збільшилася на 17,3% — до 17 442 грн. А середній розмір пенсії за рік зріс на 16,5% до 5 385,25 грн. Основне збільшення розміру пенсій у 2023 році відбулося під час індексації, яка пройшла з 1 березня.

Середня місячна зарплата у 2022 році становила 14857 грн — тобто зросла на 6%. А середній розмір пенсії зріс на 631,06 гривні, або на 15,8%.

Зазначимо, що наразі середня зарплата в Україні порівняно із січнем 2024 року зросла на 20%.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що частина громадян може отримати спеціальну надбавку до пенсій 2025 року. Зокрема, це стосується тих українців, які мають проблеми зі здоров'ям і потребують стороннього догляду.

Раніше в ПФУ зазначила, що пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій. Це може статися в разі виїзду українця за кордон на постійне місце проживання.