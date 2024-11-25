В Україні зросла середня зарплата: як це вплине на розмір пенсії
Середня заробітна плата в Україні збільшилася на 3 тисячі більше порівняно з початком 2024 року.
Середня зарплата в Україні, яка використовується для розрахунку пенсії, перевищила 18 тисяч гривень. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.
Це на понад тисячу гривень вище, ніж у серпні, і на 3 тисячі гривень більше порівняно з початком року. У Пенсійному фонді України визначили дані про середню заробітну плату, з якої в третьому кварталі 2024 року сплачувалися страхові внески:
- липень — 17 347 грн (-1459 грн до попереднього місяця);
- серпень — 17 001 грн (-346 грн);
- вересень — 18 021 грн (+1020 грн).
Варто зазначити, що у вересні той фінансовий показник вдруге за рік перевищив позначку в 18 тисяч гривень.
Середню зарплату в Україні, яку беруть у розрахунок для нарахування пенсії, визначають на основі кількох ключових параметрів. До неї входять:
- відомості зі звітності страхувальників про зарплату або дохід, оподатковуваний єдиним внеском;
- чисельність штатних співробітників, які працюють в організаціях будь-яких форм власності та напрямів діяльності.
Як середня зарплата впливає на розмір пенсії
У 2023 році середня заплата в Україні збільшилася на 17,3% — до 17 442 грн. А середній розмір пенсії за рік зріс на 16,5% до 5 385,25 грн. Основне збільшення розміру пенсій у 2023 році відбулося під час індексації, яка пройшла з 1 березня.
Середня місячна зарплата у 2022 році становила 14857 грн — тобто зросла на 6%. А середній розмір пенсії зріс на 631,06 гривні, або на 15,8%.
Зазначимо, що наразі середня зарплата в Україні порівняно із січнем 2024 року зросла на 20%.
Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що частина громадян може отримати спеціальну надбавку до пенсій 2025 року. Зокрема, це стосується тих українців, які мають проблеми зі здоров'ям і потребують стороннього догляду.
Раніше в ПФУ зазначила, що пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій. Це може статися в разі виїзду українця за кордон на постійне місце проживання.