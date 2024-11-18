Пенсія в Україні: як зміниться розмір виплат у 2025 році

Згідно з бюджетною декларацією, наступна індексація пенсій у 2025 році в Україні може відбутися вже в березні.

Максимальна пенсія у 2025 році в Україні залишиться на колишньому рівні. Водночас наступного року планується проведення перерахунку пенсійних виплат. Про це йдеться в проєкті закону про Бюджетну декларацію України на 2025-2027 роки.

Пенсія-2025 — в Україні планують провести індексацію

Наразі мінімальна пенсія становить 2 361 гривню, а максимальна — 23 610 гривень. Змін у цих сумах на наступний рік не планується. Однак наступна індексація пенсій в Україні очікується в березні 2025 року.

Як зазначила старший науковий співробітник Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко, інформація щодо можливих збільшень виплат пенсій у 2025 році в Україні буде доступна лише на початку наступного року.

"Динаміка зарплат має велику сезонність. Пенсійний фонд публікує статистику щодо середньої зарплати, з якої платять ЄСВ, і в другому кварталі відбулося суттєве зростання. Тому цілком можливо, що пенсії підвищать на 10-12%. Минулого року цей показник становив близько 6%", — пояснила експертка.

Вона також зазначила, що розподіл пенсіонерів за рівнем пенсії сильно різниться. Приблизно половина отримує пенсії в межах 3-4 тисяч гривень, тоді як понад мільйон осіб отримують пенсії, що перевищують 10 000 гривень.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді розповіли, що частина громадян може отримати спеціальну надбавку до пенсій 2025 року. Зокрема, це стосується тих українців, які мають проблеми зі здоров'ям і потребують стороннього догляду.

Раніше в ПФУ зазначила, що пенсіонери можуть отримати авансом шість пенсій. Це може статися в разі виїзду українця за кордон на постійне місце проживання.