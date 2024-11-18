Пенсия в Украине: как изменится размер выплат в 2025 году

Согласно бюджетной декларации, следующая индексация пенсий в 2025 году в Украине может состояться уже в марте.

Максимальная пенсия в 2025 году в Украине останется на прежнем уровне. При этом в следующем году планируется проведение перерасчета пенсионных выплат. Об этом говорится в проекте закона о Бюджетной декларации Украины на 2025-2027 годы.

Пенсия-2025 — в Украине планируют провести индексацию

На данный момент минимальная пенсия составляет 2 361 гривню, а максимальная — 23 610 гривен. Изменений в этих суммах на следующий год не планируется. Однако следующая индексация пенсий в Украине ожидается в марте 2025 года.

Как отметила старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко, информация о возможных увеличениях выплат пенсий в 2025 году в Украине будет доступна лишь в начале следующего года.

"Динамика зарплат имеет большую сезонность. Пенсионный фонд публикует статистику по средней зарплате, с которой платят ЕСВ, и во втором квартале произошел существенный рост. Поэтому вполне возможно, что пенсии повысят на 10-12%. В прошлом году этот показатель составлял около 6%", — пояснила эксперт.

Она также отметила, что распределение пенсионеров по уровню пенсии сильно различается. Примерно половина получает пенсии в пределах 3-4 тысяч гривен, в то время как более миллиона человек получают пенсии, превышающие 10 000 гривен.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсиям 2025 года. В частности, это касается тех украинцев, которые имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в постороннем уходе.

Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.