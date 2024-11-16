Пенсии в Украине: в каком городе получают самые большие выплаты

В среднем столичные пенсионеры получают выплаты в размере 7 971 гривна.

В Украине насчитывается более 10 миллионов пенсионеров, при этом большая часть из них получает пенсию менее 5 тысяч гривен. Средняя пенсия в Украине, по состоянию на 1 октября 2024 года достигла 5 852 гривен. Об этом сообщает Пенсионный фонд.

Наибольшее число пенсионеров получает пенсию менее 3 тысяч гривен — 25,79% от общего числа. Для остальных пенсионеров размер выплат следующий:

пенсию от 3 001 до 4 000 гривен имеет 17,35% пенсионеров;

от 4 001 до 5 000 гривен – 18,59%;

от 5 001 до 10 000 гривен – 25,57%;

свыше 10 000 гривен – 12,70%.

Наиболее крупные пенсии на сегодняшний день получают жители Киева. В среднем столичные пенсионеры получают выплаты в размере 7 971 гривны. Кроме того, значительные пенсии отмечаются в следующих регионах:

Ровенской области – пенсионеры в среднем имеют выплату 7 277 гривны;

Донецкой области – 7 159 гривны;

Луганской области – 6 716 гривен;

Днепропетровской области – 6 435 гривен;

Киевской области – 6 084 гривен.

Самые низкие пенсии в Украине получают жители Тернополя — в среднем 4 461 гривну.

Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсионным выплатам. В частности, это касается тех украинцев, которые имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в постороннем уходе.

Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.