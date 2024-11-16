Пенсии в Украине: в каком городе получают самые большие выплаты
В среднем столичные пенсионеры получают выплаты в размере 7 971 гривна.
В Украине насчитывается более 10 миллионов пенсионеров, при этом большая часть из них получает пенсию менее 5 тысяч гривен. Средняя пенсия в Украине, по состоянию на 1 октября 2024 года достигла 5 852 гривен. Об этом сообщает Пенсионный фонд.
Наибольшее число пенсионеров получает пенсию менее 3 тысяч гривен — 25,79% от общего числа. Для остальных пенсионеров размер выплат следующий:
- пенсию от 3 001 до 4 000 гривен имеет 17,35% пенсионеров;
- от 4 001 до 5 000 гривен – 18,59%;
- от 5 001 до 10 000 гривен – 25,57%;
- свыше 10 000 гривен – 12,70%.
Наиболее крупные пенсии на сегодняшний день получают жители Киева. В среднем столичные пенсионеры получают выплаты в размере 7 971 гривны. Кроме того, значительные пенсии отмечаются в следующих регионах:
- Ровенской области – пенсионеры в среднем имеют выплату 7 277 гривны;
- Донецкой области – 7 159 гривны;
- Луганской области – 6 716 гривен;
- Днепропетровской области – 6 435 гривен;
- Киевской области – 6 084 гривен.
Самые низкие пенсии в Украине получают жители Тернополя — в среднем 4 461 гривну.
Напомним, в Пенсионном фонде рассказали, что часть граждан может получить специальную надбавку к пенсионным выплатам. В частности, это касается тех украинцев, которые имеют проблемы со здоровьем и нуждаются в постороннем уходе.
Ранее в ПФУ отметила, что пенсионеры могут получить авансом шесть пенсий. Это может произойти в случае выезда украинца за границу на постоянное место жительства.