Надбавки пенсионерам и малообеспеченным семьям: кто и как сможет получить дополнительные 4500 грн
По словам журналистов, получить "базовую социальную помощь" смогут самые уязвимые категории украинцев, в частности лица, не имеющие права на пенсию и переселенцы.
Министерство социальной политики подготовило для Кабинета министров проект постановления, согласно которому некоторые категории украинцев, в том числе и пенсионеры, могут получить "базовую социальную помощь", размер которой варьируется в зависимости от того, к какой группе принадлежит лицо. Об этом пишет Oboz.ua.
"Целью новой инициативы является предоставление дополнительной финансовой поддержки тем, кто в ней больше всего нуждается в условиях экономических вызовов", — говорится в материале.
Согласно проекту постановления, дополнительные выплаты будут доступны для следующих категорий граждан:
- малообеспеченные семьи;
- многодетные семьи;
- одинокие матери;
- внутренне перемещенные лица (переселенцы);
- лица с инвалидностью;
- семьи, которые получают временную помощь детям, родители которых не платят алименты или их местонахождение неизвестно;
- граждане, которые не имеют права на пенсию.
Кроме того, особое внимание в программе предоставят пенсионерам. Размер помощи для них будет зависеть от страхового стажа, с учетом процентного расчета:
- лица со стажем менее 10 лет получат 53% от базовой величины пособия;
- пенсионеры со стажем от 10 до 20 лет — 62%;
- от 20 до 30 лет — 70%;
- более 30 лет стажа — 88%.
Базовая величина помощи составляет 4500 грн. Для ее получения член семьи, который получает один из видов государственной помощи (одинокие матери, лица с инвалидностью и т.д.), должен подать соответствующее заявление.
"Назначение выплат осуществляется на основании желания лица — то есть помощь является добровольной и не требует автоматического начисления", — отметили журналисты.
Распределение помощи будет происходить по следующему принципу:
- 100% базовой величины (4 500 грн) будет предоставлено первому члену семьи, который является уполномоченным получателем;
- 70% от базовой величины будет выплачиваться каждому следующему члену семьи.
Напомним, 10 ноября на "Правительственном портале" сообщили, что украинцы могут увеличить размер будущей пенсии более чем на 50%.
8 ноября стало известно, что в Раде планируют увеличить выплаты при рождении ребенка.