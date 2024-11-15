Надбавки пенсионерам и малообеспеченным семьям: кто и как сможет получить дополнительные 4500 грн

По словам журналистов, получить "базовую социальную помощь" смогут самые уязвимые категории украинцев, в частности лица, не имеющие права на пенсию и переселенцы.

Министерство социальной политики подготовило для Кабинета министров проект постановления, согласно которому некоторые категории украинцев, в том числе и пенсионеры, могут получить "базовую социальную помощь", размер которой варьируется в зависимости от того, к какой группе принадлежит лицо. Об этом пишет Oboz.ua.

"Целью новой инициативы является предоставление дополнительной финансовой поддержки тем, кто в ней больше всего нуждается в условиях экономических вызовов", — говорится в материале.

Согласно проекту постановления, дополнительные выплаты будут доступны для следующих категорий граждан:

малообеспеченные семьи;

многодетные семьи;

одинокие матери;

внутренне перемещенные лица (переселенцы);

лица с инвалидностью;

семьи, которые получают временную помощь детям, родители которых не платят алименты или их местонахождение неизвестно;

граждане, которые не имеют права на пенсию.

Кроме того, особое внимание в программе предоставят пенсионерам. Размер помощи для них будет зависеть от страхового стажа, с учетом процентного расчета:

лица со стажем менее 10 лет получат 53% от базовой величины пособия;

пенсионеры со стажем от 10 до 20 лет — 62%;

от 20 до 30 лет — 70%;

более 30 лет стажа — 88%.

Базовая величина помощи составляет 4500 грн. Для ее получения член семьи, который получает один из видов государственной помощи (одинокие матери, лица с инвалидностью и т.д.), должен подать соответствующее заявление.

"Назначение выплат осуществляется на основании желания лица — то есть помощь является добровольной и не требует автоматического начисления", — отметили журналисты.

Распределение помощи будет происходить по следующему принципу:

100% базовой величины (4 500 грн) будет предоставлено первому члену семьи, который является уполномоченным получателем;

70% от базовой величины будет выплачиваться каждому следующему члену семьи.

Напомним, 10 ноября на "Правительственном портале" сообщили, что украинцы могут увеличить размер будущей пенсии более чем на 50%.

8 ноября стало известно, что в Раде планируют увеличить выплаты при рождении ребенка.